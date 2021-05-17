Опубликовано 17/05/2021 в 14:07 GMT | Обновлено 17/05/2021 в 14:34 GMT

Australian Open 2022 могут перенести из Австралии в другую страну из-за двухнедельного карантина. Правительство планирует сохранять границы закрытыми минимум до середины 2022-го, поэтому теннисистам для выступления в Мельбурне снова придется проходить двухнедельный карантин.

Руководство Tennis Australia пытается договориться с властями о смягчении условий для прибывших из-за границы спортсменов, но если переговоры не закончатся успехом, турнир не станут отменять, а проведут за пределами страны. В качестве вариантов рассматривают Доху и Дубай, где в 2021 году играли квалификацию Australian Open, сообщает ABC Sport

Australian Open 2021 прошел с 8 по 21 февраля.

Из-за мер по коронавирусу большинство теннисистов две недели сидело в номерах отеля.

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