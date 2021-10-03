Организаторы Australian Open-2022 и других турниров в Австралии опасаются, что соревнования могут лишиться зрелищности из-за отсутствия ведущих игроков, не желающих по разным причинам делать прививку от коронавируса. Сейчас проходят переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну допустят теннисистов. Скорее всего, одним из ключевых требований станет обязательная вакцинация всех, кто приедет в Австралию.

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Ранее о своих сомнениях в целесообразности вакцинации заявлял девятикратный победитель турнира Новак Джокович, а его соперник по последнему финалу, чемпион US Open Даниил Медведев, утверждал, что у него есть медицинские причины не делать прививку: эти игроки не единственные в списке, кому могут отказать во въезде, если они не пересмотрят позицию по данному вопросу.

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На данный момент руководство Tennis Australia отступило и с большой долей вероятности согласится сделать вакцинацию обязательным условием для участия в турнире, пишет The Age

По сообщениям, в ATP привита только половина теннисистов.

В WTA этот показатель несколько выше – 60%.

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