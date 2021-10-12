Первая ракетка мира Новак Джокович может пропустить Australian Open из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Министерство спорта штата Виктория, вероятно, откажет непривитым игрокам в участии в турнире «Большого шлема» в Мельбурне.

«Если бы я был игроком ATP или WTA, я бы сделал прививку. Это позволит сыграть на Открытом чемпионате с минимальными ограничениями», – цитирует министра спорта Мартина Пакулу Express со ссылкой на SEN. Политик отметил, что еще слишком рано говорить, как правительство и теннисное руководство поступит с невакцинированными зарубежными спортсменами.

«Я против вакцинации, и я не хотел бы, чтобы меня заставляли делать прививку, чтобы иметь возможность путешествовать», - сказал Джокович в апреле 2020 года.

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Джокович – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В ATP привита только половина теннисистов.

В WTA этот показатель несколько выше – 60%.

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