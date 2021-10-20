Теннисисты, планирующие принять участие в Australian Open, должны пройти вакцинацию против коронавируса до приезда в страну.

«Теннисистам необходимо будет пройти полную вакцинацию против COVID-19, чтобы принять участие в Australian Open. Рекомендации медиков заключаются в том, что все, кто прибывают в Австралию, должны будут перед этим пройти двойную вакцинацию. Это универсальное сообщение для всех, кто хочет посетить Австралию, не только для теннисистов, – нужно сделать двойную прививку», – цитирует слова министра по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекса Хоука ТАСС со ссылкой на интервью радиостанции ABC.

Australian Open состоится в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

ATP и WTA, в отличие от таких крупных лиг, как НБА и НХЛ, решили не вводить правило обязательной вакцинации.

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