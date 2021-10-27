Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс, на территории которого пройдет Australian Open, рассказал, что невакцинированные игроки не смогут рассчитывать на послабления в ковидном регламенте. Он отметил, что не будет исключений даже для таких игроков, как Новак Джокович, который неоднократно отказывался раскрывать свой статус вакцинации.

«Я хочу поставить в известность каждого жителя штата Виктория, что мое правительство не будет делать послабления для невакцинированных игроков. Я не считаю правильным просить людей на трибунах и работников турнира вакцинироваться, когда теннисисты этого не делают. Можно сказать, что вопрос уже решен», – приводит слова Эндрюса The Guardian

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Australian Open состоится с 17 по 30 января 2022 года.

Новак Джокович – 9-кратный победитель Australian Open (рекорд турнира).

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