С 17 по 30 января 2022 года состоится Australian Open, и сейчас идет активное обсуждение того, на каких условиях теннисисты будут допущены к участию из-за пандемии коронавируса.

По мере приближения турнира риторика становится все более жесткой: если некоторое время назад власти рассматривали вариант с двухнедельным карантином для непривитых, то теперь премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс высказался совершенно определенно: «Я хочу поставить в известность каждого жителя штата Виктория, что мое правительство не будет делать послабления для невакцинированных игроков. Я не считаю правильным просить людей на трибунах и работников турнира вакцинироваться, когда теннисисты этого не делают».

Ad

Даниил Медведев, Россия, Australian Open-2021 Фото: Getty Images

Australian Open AO не сделает послаблений для невакцинированных, включая Новака 2 ЧАСА НАЗАД

Теннисный мир обсуждает, что отказ от вакцины может стоить Новаку Джоковичу завоевания рекордного 21-го «Шлема», но не только он под ударом. Соперник серба по двум последним хардовым финалам мэйджоров Даниил Медведев не раз заявлял, что хочет сыграть в Австралии. Но в вопросе вакцинации он был склонен к поддержке позиции Новака, хотя высказывался о собственном статусе крайне скупо, особенно осенью. Вот его слова накануне Кубка Кремля:

«Мне понравилось, что сказал по этому поводу Новак. Он сказал, что это личный вопрос и он не будет выносить это на публику. И я решил тоже медицинские вещи не раскрывать. Насчет Австралии: там все увидят, кто вакцинирован, а кто нет. Конечно, игроки могут сказать, что у них травма, но это будет игрой слов. Я хочу сыграть в Австралии, это все, что я могу сказать».

Шикарный перевод Медведева по линии – Джокович застыл на месте

В начале года Медведев высказывался более определенно, ссылаясь на медицинские проблемы с вакцинами, тянущиеся с детства, о чем заявлял на одной из пресс-конференций:

«Если говорить конкретно про меня, не думаю, что буду прививаться – по своим медицинским причинам, детским, связанным именно с вакцинами. Но неизвестно, какие будут правила в разных странах в связи с турнирами, насколько серьезным будет требование. Естественно, я считаю, что это должен быть выбор каждого».

Лучшие моменты лучшего финала. Как Медведев разбил Джоковича

Изменилось ли что-то с февраля, известно только Даниилу. Но поскольку он в октябре подчеркивал , что готов в Австралии отсидеть двухнедельный карантин, то имеется немалая вероятность, что все осталось по-прежнему. Еще есть время для принятия решений, а пока вопрос, примет ли Медведев участие в Australian Open, остается открытым.

СКОЛЬКО РАЗ МЕДВЕДЕВ СЫГРАЛ В ФИНАЛАХ «ШЛЕМОВ»? 1 2 3 4

Теннис Медведев – о победе на US Open, психологии и величии Дзюбы ВЧЕРА В 11:25