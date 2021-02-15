Теннис

Даниил Медведев был так хорош, что играл бэкхенд одной рукой против Маккензи Макдональда (видео)

Российский лидер легко пробился в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с соотечественником и другом Андреем Рублевым.

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