Теннис

Каспер Рууд не справился с напором Андрея Рублева и снялся за сет до поражения (видео)

Дальше по сетке у второй ракетки России встреча с первой – его ждет Даниил Медведев.

00:03:26, 56 прсмтрв, через 2 часа