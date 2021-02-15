Каспер Рууд не справился с напором Андрея Рублева и снялся за сет до поражения (видео)

Дальше по сетке у второй ракетки России встреча с первой – его ждет Даниил Медведев.
00:03:26, 56 прсмтрв, через 2 часа
Четвертый круг
Кортина-д’Ампеццо
Australian Open | Мужчины. Пары. Третий круг
Australian Open | Женщины. Четвертый круг
Australian Open | Женщины на колясках. Полуфинал
Australian Open | Мужчины на колясках. Полуфинал
Australian Open | Микст. Первый круг
Australian Open | Микст. Второй круг
00:03:26
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