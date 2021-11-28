Новак Джокович, который выигрывал Australian Open три года подряд, все ближе к тому, чтобы вообще не приехать в Мельбурн в следующем году. Ранее появилась информация о том, что теннисисты, желающие участвовать в Australian Open-2022, обязаны быть полностью вакцинированы против COVID-19 признанной в Европе вакциной.

Сам серб на вопросы о вакцине отвечает уклончиво. И даже намеки со стороны властей австралийского штата Виктория на отказ во въезде, если он не привьется, пока не влияют на Новака. Он не собирается раскрывать все карты и уже прокомментировал споры вокруг его вакцинации.

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«Я придерживаюсь прежней позиции. Я не буду раскрывать, вакцинировался или нет. Это частное дело, и я считаю этот вопрос неуместным. Сегодня слишком многие позволяют себе спрашивать, а потом судить. Что бы вы ни ответили – да, нет, не знаю, я пока думаю – это используют против вас. Медиа сеют страх и панику, и я не хочу участвовать, когда людей натравливают друг на друга. Я не знаю, поеду ли в Австралию. Конечно, я хочу. Австралия – мой самый успешный «Большой шлем», я хочу сыграть, люблю этот спорт и мотивирован», – рассказал Джокович.

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Новак Джокович Фото: Getty Images

Новак – антипрививочник?

Джокович успел собрать хейт сотен тысяч болельщиков, обронив всего одну неосторожную фразу на острую тему:

Лично я против вакцинации, и не хочу, чтобы кто-то заставлял меня делать прививку ради того, чтобы иметь возможность передвигаться по миру.

Многие негативно отреагировали на это заявление однозначно: Новак ко всем своим странностям стал еще и антипрививочником. Если до сих пор эксперименты Джоковича над организмом касались только его лично, то в нынешней ситуации высказывание звезды звучал как призыв к массовому отказу от вакцинации. Мимо этого не смог пройти даже главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон. Он призвал звезду мирового тенниса быть осторожнее с высказываниями на многомиллионную аудиторию.

У Джоковича свои странности

Джокович ни разу не говорил о том, что отрицает вакцинацию в принципе. Однако его предыдущие увлечения делают такой поворот событий более чем вероятным. Известно, что Новак давно не ест мясо, молочные продукты, глютен и томаты. О безглютеновой диете, которую теннисист возвел в культ, он даже написал книгу. Только недавно тренер с огромным трудом уговорил звездного серба вернуть в рацион рыбу.

Начав с увлечения йогой и медитациями, Джокович пошел гораздо дальше. Он долгое время на полном серьезе рассуждал об исцелении и самосовершенствовании методом «объятий с деревьями» и «энергетического обмена с Землей». Кроме того, он разделял идеи самоисцеления и из-за этого до 2018 года отказывался делать операцию на травмированном правом локте, пока проблема не стала всерьез угрожать его карьере. Но объятия с деревьями – это одно, а вот враждебные высказывания о вакцине на многомиллионную публику – совсем другое.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Что говорит семья Новака?

Подлил масла в огонь отец Новака Джоковича Срджан. Он затронул вопрос поездки его сына на Australian Open-2022 и заявил, что шантаж недопустим в отношении девятикратного чемпиона турнира.

«Я считаю, что вакцинация – личное дело каждого, никто не имеет права лезть в чужую жизнь, это прописано в конституции. Не знаю, расскажет ли он о своем статусе вакцинации, но я думаю, что нет. Я ничего не знаю и даже если бы знал, ничего бы вам не сказал. Он имеет полное право делать то, что хочет.

Было неприятно слышать заявления руководителей австралийских штатов, которые посмели указывать девятикратному чемпиону Australian Open. Новак хотел бы поехать, но после шантажа и в таких условиях, вероятно, не поедет. Во всяком случае, я бы точно не поехал. Но он мой сын и сам все решит».

Новак Джокович с отцом Фото: Getty Images

Также Срджан прокомментировал и тот момент, что в штате Виктория одобрены только три вакцины – Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

А что такое признанная вакцина, мистер Крэйг? Российская вакцина не признана? По нашим критериям, только китайскую и российскую вакцины можно считать признанными. 90% всего мира – сторонники гражданских свобод. Нам нужны российская и китайская вакцины. Признайте их, и мы с удовольствием вакцинируемся.

Директор Australian Open Крейг Тили ранее заявил, что на турнире не будут действовать ограничения по количеству зрителей на трибунах. Соревнования смогут посетить все жители Австралии. Однако спортсмены обязательно должны поставить прививки, чтобы участвовать в Открытом чемпионате Австралии, который состоится в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

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