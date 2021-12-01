Министр спорта австралийского штата Виктория Мартин Пакула прокомментировал слова отца Новака Джоковича о том, что требования обязательной вакцинации для участия в Australian Open – отвратительный шантаж.

«Приезжающие спортсмены несут обязательства перед сообществом, которое их принимает. Поэтому мы просим теннисистов выполнять требования, которые выдвигаются обычным жителям штата. Это не шантаж, мы просто хотим защитить жителей Виктории. И я очень надеюсь, что Новак Джокович вакцинируется и сыграет на Australian Open. Но если он решит этого не делать, это его дело», – сказал Пакула.

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