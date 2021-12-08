Издание L’Équipe разместило информацию, что теннисисты могут принять участие в Australian Open, даже не проходя обязательную вакцинацию от коронавируса. Для этого им нужно получить медицинский отвод. Подать заявку на рассмотрение австралийским медицинским властям нужно до 10 декабря.

Отвод можно оформить в следующих случаях:

Ad

• если игрок перенес коронавирус после 31 июля 2021-го – поскольку вакцинацию после выздоровления можно отложить на полгода. Организаторы рассмотрят документы от врача с датами заболевания;

Australian Open Политик – отцу Джоковича: «Это не шантаж, мы защищаем жителей» 01/12/2021 В 07:54

• если после первой дозы одобренной вакцины возникли серьезные побочные эффекты, потребовавшие госпитализации – к примеру, миокардит или перикардит, а также суставной полиартрит.

Небольшие побочные эффекты, такие как аллергия на другие вакцины, а также беременность не дают права на отказ от вакцинации.

Australian Open Отец Новака: «Они смеют указывать чемпиону. Я бы не ехал на AO» 28/11/2021 В 17:37