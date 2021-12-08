Издание L’Équipe разместило информацию, что теннисисты могут принять участие в Australian Open, даже не проходя обязательную вакцинацию от коронавируса. Для этого им нужно получить медицинский отвод. Подать заявку на рассмотрение австралийским медицинским властям нужно до 10 декабря.
Отвод можно оформить в следующих случаях:
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• если игрок перенес коронавирус после 31 июля 2021-го – поскольку вакцинацию после выздоровления можно отложить на полгода. Организаторы рассмотрят документы от врача с датами заболевания;
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• если после первой дозы одобренной вакцины возникли серьезные побочные эффекты, потребовавшие госпитализации – к примеру, миокардит или перикардит, а также суставной полиартрит.
Небольшие побочные эффекты, такие как аллергия на другие вакцины, а также беременность не дают права на отказ от вакцинации.
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Источник – L’Équipe.
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