Опубликована заявка на Australian Open-2022, который состоится 17-30 января 2022 года.
Мужской список возглавляет первая ракетка мира серб Новак Джокович. По поводу его участия было много обсуждений из-за его позиции по вакцинации от коронавируса, которая заявлялась, как обязательная для выступления в Мельбурне. Но позже появилась информация, что будут допущены и теннисисты с медицинским отводом.
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Кроме того, на турнир заявился №4 Стефанос Циципас, недавно перенесший операцию на локте, №6 Рафаэль Надаль, собирающийся соревноваться впервые с августа, а финалист Australian Open-2020 Доминик Тим (№15) вернется после шестимесячного перерыва, вызванного травмой запястья.
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Из игроков, которые могли бы попасть на турнир по рейтингу, в заявку не вошли только: №16 Роджер Федерер, восстанавливающийся после операции на колене; №74 Гидо Пелья; №82 Стэн Вавринка, залечивающий стопу после операции; №107 Жереми Шарди, пострадавший от побочных эффектов вакцинации.
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Источник – ausopen.com.
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