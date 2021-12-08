23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс объявила, что не примет участие в Australian Open-2022, который пройдет с 17 по 30 января. Американская теннисистка не проводила матчей с июня из-за травмы подколенного сухожилия, в данный момент она продолжает восстанавливаться.

«Несмотря на то, что такое решение никогда не бывает легким, я нахожусь не на том физическом уровне, чтобы соревноваться. Мельбурн – один из моих любимых городов для посещения, и я с нетерпением жду возможности играть на Australian Open каждый год. Буду скучать по болельщикам, но очень хочу вернуться и соревноваться на своем самом высоком уровне», – приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.

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А вот Новак Джокович уже заявился на Открытый чемпионат Австралии . Серб сыграет в Мельбурне, хотя и не раскрывал информацию о том, привит он или нет.

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