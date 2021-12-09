Олимпийская чемпионка Елена Веснина, из-за травмы ахилла и тяжелой простуды досрочно завершившая сезон-2021, в инстаграме ответила на вопрос об участии на первом турнире «Большого шлема» в 2022 году. .
«К сожалению, нет. Приняла это решение за пару дней до вылета на отдых. Лететь просто так отбывать номер не для меня. А форма сейчас далека от идеальной, плюс травма и последствия простуды дают о себе знать. Поэтому отдых был просто необходим», – сообщила теннисистка в сторис.
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Елена дважды проигрывала в финале парного АО. Этого титула не хватает ей для карьерного «Золотого шлема» в парном разряде.
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