Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, ответил на вопрос, сыграет ли теннисист на Australian Open. Организаторы турнира поставили участникам условие обязательной вакцинации от коронавируса.

«Они должны решить, пустят ли Новака. Он выиграл Australian Open девять раз и хочет сыграть, но ему нужно разрешение. Новак будет делать то, что считает нужным, и никто не навяжет ему свое мнение.

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Если он не поедет, то 21-й победы на «Большом шлеме» придется подождать до «Ролан Гаррос». Думаю, до окончания карьеры он выиграет еще четыре-пять «Шлемов». Точно пару раз возьмет Уимблдон и какие-то другие «Шлемы». Вы сомневаетесь? Новак поиграет еще два-три года, и времени у него будет достаточно», – заявил Срджан.

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Australian Open пройдет 17-30 января.

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