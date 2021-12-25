Из интервью с Андреем Рублевым вы узнаете:

почему Андрей переживает за «Барселону» и смотрит ли русский футбол;

об отношениях с Жераром Пике;

о главном моменте 2021 года;

почему победа на Кубке Дэвиса впервые с 2006 года важна для России;

о минусах в игре и нежелании работать с психологом;

поедет ли русский на Australian Open.

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Когда кто-то просил билет, а у Пике оставался лишний, я, получается, подмазывался

Теннис Рублев: «В юности ФТР не помогала так, как могла бы» 27 МИНУТ НАЗАД

– Вы практически живете в Барселоне – на родине «Барсы». Как относитесь к вылету команды из группы в Лиге чемпионов?

– Если честно, я хорошо отношусь к «Барселоне», потому что общаюсь с Пике. Я не такой большой фанат, как Даша Касаткина, которая смотрит матчи, следит. То есть я более, наверное, холоден. Конечно, большие перемены в клубе, и они сами об этом знают. Насколько я понимаю, у них хорошая молодежь, но нужно время, чтобы они смогли сформироваться, поймать игру. То есть это будет такая продолжительная трансформация.

– Наблюдали за клубом на «Камп Ноу»?

– Да, я был на двух или трех матчах. На «Барселоне» был чуть-чуть побольше, когда они играли не дома. Может, в сумме четыре-пять встреч наберется. Все три раза, что в Барселоне, был на матчах благодаря Жерару Пике – он давал билеты. Но я не люблю просить. Был один раз, когда попросил на какой-то вообще неважный матч несколько лет назад. А бывало, когда кто-то просил, а у Пике оставался лишний билет, то я подмазывался.

Карен Хачанов, Жерар Пике и Андрей Рублев Фото: Instagram

– Вы сейчас просто в приятельских отношениях или друзья?

– У нас просто теплое общение, не переписываемся постоянно, но очень хорошо друг к другу относимся. Он может поздравить меня с какими-то теннисными успехами, так же как и я его – с футбольными.

– А Месси, как воспитанник «Барселоны», заслужил ли, по вашему мнению, «Золотой мяч»?

– Я в футболе, честно, не разбираюсь. Но это был единственный раз, когда я смотрел церемонию вручения «Золотого мяча», потому что за футболом очень следит Даня Медведев. Он в футболе как раз разбирается. Я все у него спрашивал. Я даже не знал, кто номинирован. Он говорил, что больше всех заслужил в этот раз Левандовский. Да и потом было много обсуждений в интернете, что Роберт должен был взять награду.

– А устраиваете совместные просмотры футбола?

– Нет, вместе мы матчи с Даней никогда не смотрели.

– Даниил за «Баварию», вы следите за «Барселоной». А как же российский футбол?

– Так как дружу с Федей Смоловым, слежу за результатами в «Локомотиве». Но в целом неважно какой футбол – российский или не российский – я не большой фанат. Какой-то важный и большой матч Лиги чемпионов или сборной смотрю, а как Даня смотрит и следит – такого нет.

– ATP Cup, победы и финалы на ATP 500 и «Мастерсах», Олимпиада, первая победа на Laver Cup и Кубке Дэвиса. Есть ли какая самая яркая и, возможно, ценная виктория года? Почему?

– В этом году – олимпийская медаль. Даже не думаю.

– Даже не исторический Кубок Дэвиса?

– Ничто не сравнится с олимпийской медалью. Потому что те чувства, которые я испытал в момент, когда все случилось, закончился матч, – эту неземную эйфорию я не испытывал в 2021-м ни разу еще точно. Возможно, на каких-то турнирах или важных матчах что-то было подобное. На Олимпиаде, когда завершилось последнее очко, и ты понял, что случилось – это вообще не сравнится ни с чем по эмоциям в этом году.

– Я где-то читала ваш комментарий по поводу пары. Вы в шутку сказали Анастасии Павлюченковой, что игра в паре – это для лузеров, так как не получилось в личке. Сейчас что думаете?

– Да, помню. Сейчас объясню. Слова не связаны с самооценкой. Я ценю, что у меня есть, чем я занимаюсь, что мне дали возможность играть на Олимпиаде сразу в трех разрядах. Просто в нашем спорте все теннисисты растут с пониманием, что самое важное – это одиночка: очков больше в личке, как и контрактов. Узнаваемости и призовых также в одиночке больше, да и следят за личными встречами чаще и активнее. С парой ты можешь выиграть хоть все «Шлемы», но никто особо за этим не следит. Только те, кто вокруг тенниса находятся, знают.

И когда ты с таким отношением играешь всю жизнь в теннис, очень тяжело за одну неделю, где эти условия полностью равны, перенастроить себя. Если ты выиграешь золото, например, в миксте или паре, а в одиночке, грубо говоря, – второе или третье место, то намного круче выиграть золото с напарником. Тяжело это осознавать, когда ты всю жизнь с другим пониманием играешь и растешь. Мне, как игроку, понять и перенастроить себя было очень сложно.

– А для чего вы так часто играете пару и микст, если вы личник в душе? Для таких больших турниров, как Олимпиада или Кубок Дэвиса?

– Если есть возможность, я люблю играть пару, ведь стою на хорошей позиции и одиночку начинаю чуть позже играть. Поэтому вначале меня ставят играть пару – ты как раз можешь почувствовать эти турнирные волнения, эмоции, прибиться лишний раз к условиям.

Конечно, это помогает и в одиночке. Плюс в том, что я могу попробовать что-то отработать, что боюсь делать в личных встречах, потому что там у меня нет права на ошибку. А так как я не парный игрок, то могу пробовать. Например, подавать в разы сильнее первую и вторую. Либо подавать и сразу бежать к сетке или только принимать на силу. Слета, например, игру чуть-чуть улучшить. Для Кубка Дэвиса тоже, но это уже во второй степени. Не буду врать, играю пару все же больше для своих интересов, чтобы мне помогало это чуть в одиночке. Если это может помочь на Кубке Дэвиса, то супер.

– Рады изменению формата Кубка Дэвиса? Все же теннисный мир разделился. А Александр Зверев не скрывал разочарования и отказался от турнира.

– Смешанные чувства. Могу понять плюсы и минусы форматов. Когда я только начинал играть в теннис и стоял за первой сотней, Кубок Дэвиса всегда проходил либо дома, либо на выезде в зависимости от того, с кем играешь. Турнир проводился минимум три раза в год на выходных. Необходимо было за неделю приезжать и тренироваться. То есть семь дней ты никакой турнир играть не можешь. Значит, на следующую неделю из-за сотого номера в основу АТР ты не попадаешь и приходится играть квал, но в это время идет Кубок Дэвиса. Я пропускал две недели. А это большой срок для низкорейтинговых игроков без турниров. Банально, если первый круг выигрываешь – плюс десять позиций. И наоборот.

Андрей Рублев и Даниил Медведев, Кубок Дэвиса-2021 Фото: Getty Images

Кубок Дэвиса вредил моей карьере, так как надо было играть, а я терял две недели и спускался на тридцать позиций. Потом, допустим, проигрывал еще в первом круге какого-нибудь турнира. Это уже минус три недели. Очков не заработал. И ты вроде начал вновь неплохо играть, но потом опять Кубок Дэвиса. В этом плане было тяжело.

Второй фактор – фанаты. Во Франции домашние трибуны забиты: 15 тысяч приходит. А там, где теннис не так развит, либо даже в России, приходят около 200-300 человек, и ты эти две-три недели тратишь, но не чувствуешь той атмосферы, о которой организаторы Кубка Дэвиса рассказывают. Когда ты играешь три или четыре раза в год в таких условиях, то это не та атмосфера, как когда играет Франция или Аргентина у себя дома. Конечно, они из-за нового формата потеряли многое, за что и любят Кубок Дэвиса. Но он помогает, потому что нет трех недель, которые у тебя забирают из календаря, потому что все проходит в конце года один раз.

История случилась не в глобальном плане, а для меня лично, ведь я на этом вырос

– Что для вас значит победа на Кубке Дэвиса?

– Ценность в истории: мы росли, видя, как Марат Сафин, Евгений Кафельников, Михаил Южный побеждают Аргентину в Москве или Францию у них дома. Когда ты наблюдал за этим, то понимаешь, что это получилось сделать и у нас. Конечно, эмоции захватывают. Какая-то история случилась не в глобальном плане, а для меня лично, ведь я на этом вырос. На игру Марата я смотрел с эйфорией, фанател, любил.

– А возможно ли, что победа в таком турнире показывает не уровень развития спорта на местах, а отличную функциональную подготовку конкретно вас и Даниила? По сути вы принесли титул. Тем более вы оба достаточно рано начали тренироваться за рубежом.

– Кубок Дэвиса мы почти вдвоем играли с Даней, наверное, из-за рейтинга – поставь там Аслана или Карена, я почти уверен, разницы бы не было. Но так и есть: каждый сам за себя. Результаты этого года сложились, потому что, если взять нас с ребятами, у каждого разное видение всего, разный стиль игры, команда. Каждый тренируется на своих местах: Карен – в Дубаи, я – чаще в Барселоне, Даня – во Франции. У всех это сработало по-своему.

– Федерация в юности помогала?

– Федерация тенниса России не так помогала, как, наверное, могла бы, потому что конкретно в моем случае, помню, как маме приходилось постоянно за меня сражаться, выбивать, чтобы что-то досталось. Хотя я всегда был одним из первых по своему году. Я помню, когда мне уже было 12 или 13 лет, то мы пытались получить какие-то ставки для игроков. Но их давали ребятам, которые были хуже меня: стояли ниже по рейтингу или я их обыгрывал. И маме приходилось за меня как-то вписываться, чтоб наконец-то, спустя какое-то время, мне эту ставку дали. А она незначительной была. Уже ближе к 15 годам родителям удалось найти спонсора. Это был Андрей Бокарев – он стал главным спонсором всего российского тенниса.

В детстве я был стипендиатом фонда Бориса Ельцина. Но опять-таки это была помощь не ФТР, а Наины Иосифовны Ельциной. Это моя история. Я не знаю, какая у ребят. И как сейчас происходит в юниорском теннисе. Я делаю свою работу, играю в теннис. Если тем самым получилось помочь Федерации, у них от этого только еще больше возможностей стало, то супер. Я буду этому рад. Если их использовать правильно, то можно очень здорово поднять российский теннис.

Шамиль Тарпищев Фото: Getty Images

– Я видела в соцсетях много фото и видео команды с Кубка Дэвиса вне корта. Ощущение, что турнир получился теплым. Даже Медведев сказал, что это лучшие две недели в его жизни. Вас он сблизил?

– Согласен с Даней. Вот этим формат и хорош. Потому что ты знаешь, что у вас где-то две недели, и вы точно вместе. И нам это в кайф. Потому что вам нужно постоянно находиться и тренироваться вместе – вы две недели с утра до вечера неразлучны. И все это оставляет особенные воспоминания – то, что как раз-таки кроме самой победы и важно.

Подумал, что не сыграть ни в Питере, ни в Москве – некрасиво

– Вы перевалили за 50 матчей в этом сезоне. Вы вообще устаете?

– В этом году было время отдохнуть, потому что были моменты, где проигрывал и был как-то эмоционально истощен. Я мог неделю не играть в теннис и не тренироваться, хотя такого никогда не было. Раньше в течение сезона не мог себе позволить неделю без тренировок или игр. А в этом такое было дважды. Поэтому сейчас чувствую себя нормально.

– Тем не менее у вас все равно очень плотный график. Больше наиграл, наверное, только Циципас. Возможно ли, что такая интенсивность влияет на психологию и физику?

– Я мог и в этом году немного сделать проще график, и, возможно, это было бы даже правильнее для меня. Например, не играть ни Москву, ни Питер. Спокойно чуть-чуть отдохнуть и подготовиться к последним турнирам: Париж, Турин и Кубок Дэвиса. Но так как это домашний турнир, я посчитал, что лучше поехать и сыграть при родных трибунах. Тем более, когда год из-за ковида в Москве не было никакого тенниса. Подумал, что не сыграть – не сильно красиво.

– Как вы оцениваете решение Медведева пропустить турниры?

– Логичное и правильное, ведь ты стоишь так высоко в мире. Даже не знаю, пошли ли ему эти баллы в зачет. И для него важнее в статусе №2 в мире следить за телом, чтобы быть физически и психологически готовым, потому что поддерживать планку очень тяжело. Если тратить силы там, где тебе это ничего не даст, то этого может не хватить на больших матчах дальше. Как раз эти две недели он спокойно готовился к Парижу и Турину – финальной части.

– У вас как раз чувствовался в период российского турне физический спад. Вы обсуждаете с тренером, где стоит играть, а где поберечься?

– Конечно, нужно учиться правильно составлять календарь, как делают многие топ-игроки. Сейчас я буду к этому идти. На таком уровне все зависит от того, как ты будешь играть самые важные турниры, чтобы дальше уже проходить и добиваться чего-то. А их не так и много. И важно уметь правильно к ним подходить. С командой это обсуждается. Если им дать волю, они бы половину турниров убрали в этом году, которые я играл. Они, конечно, будут только рады.

– Такая насыщенность из-за большой любви к теннису?

– Да, очень ценю, что имею. Мне нравится сама возможность летать, ездить на турниры, играть и выигрывать. Каждый турнир – это воспоминания. И без разницы, идут очки в зачет или нет, хочется снова туда вернуться, потому что ты помнишь эту атмосферу, как ты здесь играл.

– Вы говорили, что даже немного стеснялись попадания в топ-10. А сейчас что-то изменилось?

– Нет, ничего не изменилось. Наверное, больше понимания – если я хочу остаться на этом уровне либо попробовать еще прогрессировать, то предстоит очень много работы над слабостями. Потому что другие ребята еще больше работают и будут пытаться вытеснить меня.

– И в психологическом, наверное, плане? Работаете с психологом вообще? Медведеву это помогло взять «ТБШ».

– Ни в коем случае не против психологов. Просто не вижу в этом нужды. По мне это довольно просто, и уже было сказано всеми много лет назад – что и как. Какого психолога ни найми в теннисе, вопрос только в тебе – хочешь менять что-то? Если да, то ты будешь, а если сам не будешь хотеть, то ты этого не поменяешь, несмотря на команду из лучших тренеров и психологов. Потому что секретов никаких нет, все уже сказано всеми великими спортсменами. Мне кажется, это больше нужно игрокам с проблемами в семье, с друзьями, которые они переносят на корт.

– У вас такие срывы случаются на корте. Это контролируется? Вы знаете, что с этим делать? Ведь это влияет на игру.

– Конечно, знаю. Часто из-за эмоций проигрываю матчи. Я сам по себе на корте очень-очень эмоциональный, и это мне безумно мешает. Поэтому себя стопорю и проигрываю много матчей. Бывают моменты, где я не контролирую эмоции, и они берут вверх. Из-за этого я проигрываю игрокам, которые, возможно, по игре слабее меня. Но это процесс, который заставляет работать над собой. Прогресс есть, например, если взять меня год назад и сейчас. Я становлюсь лучше, но это не делается по щелчку. Это следующий шаг, если я хочу еще подняться в рейтинге. Да, топовые игроки – Джокович, Циципас, Зверев, Даня, Надаль – в этом плане сильнее меня.

Андрей Рублев и Александр Зверев Фото: Getty Images

– А ждать ли каких-то изменений в игре?

– Хочется улучшений: чтобы тот же удар слева был лучше, вторая подача намного разнообразнее, плотнее и сильнее. Много работаю над игрой слета. Во многих матчах не хватает меня в том, чтобы играть у сетки, как это умеют делать Зверев и Циципас. Резких выходов к сетке, где ты можешь доиграть и как-то соперника врасплох застать. В этом хочется прогрессировать. Это плюс, ведь могу во многих вещах становится лучше.

– Вы будете это делать с Висенте? Без сторонних спецов?

– Да, да, без дополнительной помощи. Я лучше специалиста еще в жизни не видел.

– После Нового года вы всей командой открываете австралийскую часть сезона?

Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч – кто первый не выдержит.

– Конечно, все поедут на Australian Open. Я привился сразу после Кубка Дэвиса. Моя команда сделала это раньше. Таковы правила. Мы их соблюдаем.

Новак Джокович Фото: Getty Images

– А нет новостей по Новаку Джоковичу?

– Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч – кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что Надаль едет. Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% все будет.

– Как вы относитесь к вакцинации?

– Честно, вакцина очень важна, и она должна быть 100%. Это большой плюс, что она есть. Но мне кажется, у людей должно быть право выбора. Если кто-то не хочет делать и выберет сидеть дома и не выходить, то это его выбор, почему нет.

Стефаносу Циципасу пока вообще не до тенниса и «ТБШ» – грек ест черную икру под гимн России. Такое надо видеть.

Теннис «Подмазывался». Рублев – о походах на «Барсу» благодаря Пике ЧАС НАЗАД