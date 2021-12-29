Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Australian Open, так как ему отказали в медицинском исключении. Об этом сообщает сербский сайт Informer со ссылкой на источник, близкий к семье теннисиста.
«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым. Новак категорически против вакцинации», – сообщил источник.
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Для посещения Австралии необходима прививка от коронавируса, а Джокович несколько раз отказывался раскрыть свой статус вакцинации. Ранее отец Джоковича намекнул, что Новак так и не вакцинировался.
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Серб также пропустит ATP Cup. В турнире также не примут участие два лидера сборной России.
Источник: Informer.
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