Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Australian Open, так как ему отказали в медицинском исключении. Об этом сообщает сербский сайт Informer со ссылкой на источник, близкий к семье теннисиста.

«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым. Новак категорически против вакцинации», – сообщил источник.

Ad

Для посещения Австралии необходима прививка от коронавируса, а Джокович несколько раз отказывался раскрыть свой статус вакцинации. Ранее отец Джоковича намекнул , что Новак так и не вакцинировался.

ATP Cup Рублев, Карацев и Джокович пропустят ATP Cup 2 ЧАСА НАЗАД

Источник: Informer.

Australian Open Руководство Australian Open просит властей допустить Джоковича 17 ЧАСОВ НАЗАД