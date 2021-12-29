Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, кто будет фаворитом Australian Open, если Новак Джокович все же не примет участие в турнире из-за отказа вакцинироваться.
«Даниил Медведев невероятен. Я думаю, он выиграет еще множество турниров. Явно будет хорош Александр Зверев. Да и Стефанос Циципас тоже – как и почти все парни из топ-10, я полагаю.
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Но я надеюсь, что у австралийцев тоже все будет хорошо – очень хочу, чтобы вперед вырвался кто-то из Австралии. Например, Демон – Алекс де Минаур. Также я чувствую, что Джордан Томпсон собирается хорошо провести лето», – сказал Кирьос.
Australian Open
Джоковичу не дали медотвод. Он может пропустить Australian Open
Новак Джокович, похоже, пропустит Australian Open, поскольку ему отказали в медицинском исключении. Хотя руководство Открытого чемпионата Австралии просило власти допустить серба.
Резонно, что Ноле пропустит ATP Cup. Помимо первой ракетки мира в турнире не примут участие два лидера сборной России.
Источник: The Age
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