Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, кто будет фаворитом Australian Open, если Новак Джокович все же не примет участие в турнире из-за отказа вакцинироваться.

«Даниил Медведев невероятен. Я думаю, он выиграет еще множество турниров. Явно будет хорош Александр Зверев. Да и Стефанос Циципас тоже – как и почти все парни из топ-10, я полагаю.

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Но я надеюсь, что у австралийцев тоже все будет хорошо – очень хочу, чтобы вперед вырвался кто-то из Австралии. Например, Демон – Алекс де Минаур. Также я чувствую, что Джордан Томпсон собирается хорошо провести лето», – сказал Кирьос.

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Источник: The Age

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