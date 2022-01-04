Первая ракетка мира Новак Джокович сможет выступить на Australian Open-2022, несмотря на отсутствие прививки. Рекордсмен турнира получил специальное разрешение от властей штата Виктория.

«Всех с Новым годом. Желаю вам здоровья, любви и счастья в каждый момент времени. Я провел фантастическое время со своими близкими во время отпуска, а теперь направляюсь в Австралию благодаря выданному медотводу. Поехали в 2022-й!» – написал Ноле в инстаграме.

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Ранее Джокович неоднократно высказывался против прививок и отказывался сообщить, делали ли ему самому вакцину. Серб делит первое место с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по титулам на «ТБШ» (20).

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