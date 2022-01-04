Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что он думает о допуске первой ракетки мира Новака Джоковича на Australian Open.

«Говоря о Джоковиче на Australian Open, у других спортсменов, естественно, возникнет вопрос, почему одним дается исключение, а другим – нет. Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно.

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Новак – личность и многое сделал для тенниса. Он отстоял свою позицию, свое мнение. Спорный вопрос, скорее, к организаторам турнира. На самом деле, он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться», – заявил Тарпищев.

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