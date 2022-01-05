Неужели кто-то верил, что Новак Джокович не выступит на Australian Open? Серб обожает свои рекорды и отслеживает каждый, а очередной турнир «Большого шлема» только приблизит его к бесспорному величию – у Биг-3 по 20 побед. Вечно уступавший в этой гонке Ноле на АО-2022 может опередить сразу всех. И даже власти штата Виктория не помешают ему в этом: они сдались и одобрили Ноле долгожданную проходку – медотвод. Невакцинированный серб сломал систему – в Австралию без прививки обычно никого не пускают.

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Власти и Джок столкнулись лбами еще в ноябре прошлого года, сразу же после заявления представителя штата Виктория Дэниела Эндрю. Мол, в Мельбурне они ждут только игроков с QR-кодом и исключения делать не будут: не сработает ни двухнедельный карантин, ни медотвод. Антипрививочник Ноле тут же встал в позу и отказался принимать такие правила игры. За принципиальной битвой следил весь теннисный мир. Все ждали, кто сдастся первым.

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В предновогоднюю ночь за Новака даже впряглись организаторы АО и попросили у штата, видимо, в качестве подарка, послаблений для №1 – лучшего теннисиста мира хотели видеть в Австралии любой ценой. План тогда не сработал, и Новак продолжил упираться: ему пришлось сняться с командного турнира ATP Cup, который открывает австралийскую серию.

Но с первой ракеткой ATP разоренному в 2021 году мэйджору куда комфортнее, чем без него. И кроме как чудом, решение по Новаку не назвать: за две недели до «Шлема» власти одобрили справку. Чаще всего медотвод дают при острых инфекционных заболеваниях или хронических обострениях. В случае с Новаком, медицинское освобождение выдали две независимые комиссии, которые сформированы государством, они оценивали якобы анонимные данные. Также каждый случай рассматривался департаментом здравоохранения штата Виктория. Совместно они приняли решение. Какие проблемы со здоровьем переживает серб? Вопрос открыт. Ведь конфиденциальную информацию Ноле имеет право не разглашать.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Мир отреагировал на новость по-разному: одни хвалят серба за принципиальность, другие – недовольны особым отношением к лидеру АТР. Ведь от «Шлема» из-за принудительных мер отказались многие спортсмены, в том числе двукратный четвертьфиналист турнира, американец Теннис Сандгрен. Он не подавал заявку на медицинское исключение, так как не попадал ни под один из критериев. В такой же ситуации оказался француз Пьер-Юг Эрбер. «Думал, что ответ на его заявку будет отрицательным. В прошлом году на Australian Open все было очень строго в плане ковидного протокола. Так что сейчас я приятно удивлен», – заявил он.

Попытались найти связь между статусом и привилегиями коллеги серба, они-то прошли курс вакцинации. «Как только Аustralian Оpen объявил восемь недель назад, что будут исключения, мы все знали», – написал 128-я ракетка мира и капитан Великобритании на ATP Cup Лиам Броади.

«Если бы я не был привит, то вряд ли получил бы медотвод. Так что он молодец. Нам остается только доверять, что у него на самом деле есть причина для того, чтобы ему дали исключение», – сказал британский парник Джейми Маррей.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Это уже не первый случай неравного отношения к спортсменам. Вспомнить хотя бы массовый карантин в Австралии годом ранее, когда пассажиров из Абу-Даби, Дубаи и Лос-Анджелеса посадили под замок из-за одного заразившегося на борту. Им оказался не теннисист. 70 атлетов на две недели заперли в номерах и не разрешали толком тренироваться. Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Анжелика Кербер, Белинда Бенчич, Дарья Касаткина занимались кардио с мячами, играли в теннис со стенкой, крутили педали на персональных тренажерах, отсыпались и пропадали в тик-токе. Изоляция повлияла на функционал и психологию многих – спортсменов не только одолела фрустрация, они скисли еще и физически.

Зато для шестерки топов к Australian Open подготовили отдельный пузырь безопасности в Аделаиде. Комфортной изоляции подверглись Джокович, Надаль, Доминик Тим, а также Симона Халеп, Наоми Осака и Серена Уильямс, хотя американка вообще стояла за пределами десятки WTA. В отеле с элитой проводили карантин члены их команд и напарники по тренировкам, которых теннисисты сами выбрали заранее. Рафа заявился с Янником Синнером, Ноле – с Филипом Краиновичем, Серена – с сестрой Винус.

Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Getty Images

Теннисисты брали на корты весь состав, в отеле пользовались личным тренажерным залом, где занятия не ограничивались пятью часами, как в Мельбурне. Практически нормальная жизнь элиты вызывала недоумение у соперников из соседнего штата – все прошлись по функционерам из-за очевидных поблажек привилегированным. Хотя меры хай-класса вынудили организаторов взять кредит на 70 миллионов долларов: деньги ушли на чартеры и двухнедельный карантин.

В этом году боссы турнира точно вздохнут с облегчением – топы в строю несмотря на катастрофическое число заражений и ограничений, которые, оказывается, обошли стороной не только серба. «Мы знаем игроков, которые попросили медотвод. В некоторых случаях исключение было предоставлено. Кто-то из них уже прибыл в Австралию. Но они будут сами решать, раскрывать ли эту информацию», – сказал директор Australian Open Крэйг Тайли.

«ТБШ» в Австралии – первый турнир 2022-го, где обязали пройти вакцинацию. Серия американских турниров будет следовать этому же сценарию. Поэтому вопрос по Новаку открыт: неужели Джокович станет неприкасаемым на всех континентах?

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