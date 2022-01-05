Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил, что первая ракетка мира Новак Джокович будет отправлен домой сразу после въезда в страну, если не сможет предоставить достаточно доказательств в поддержку медотвода от вакцинации.
Серб должен прибыть в Мельбурн в среду вечером, чтобы приступить к защите титула Australian Open.
Ad
«Я считаю, что любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен следовать требованиям для пересечения границы. Когда Новак Джокович прибудет в Австралию, то должен будет предоставить доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам, чтобы получить доступ к тем же условиям, что и полностью вакцинированные путешественники. Если он еще не вакцинирован.
Australian Open
Тарпищев: «Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно»
Поэтому мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, с ним поступят так же, как с любым другим человеком, – на первом же самолете он отправится домой. Для Новака Джоковича не должно быть особых правил. Никаких.
Есть и другие случаи, когда люди получали необходимые льготы и предъявляли доказательства, подтверждающие их претензии в этих обстоятельствах. Их было довольно много за последние пару лет, так что обстоятельства не уникальны. Вопрос в том, есть ли у него достаточные доказательства, подтверждающие, что он имеет право на медотвод», – сказал Моррисон.
Система вновь прогнулась под Биг-3 – Новак Джокович едет на АО без прививки. Вспомнили другие примеры особого отношения к топам со стороны функционеров.
О ситуации вокруг Джоковича начали высказываться эксперты – например, Шамиль Тарпищев прошелся по организаторам «ТБШ» в Австралии.
Открытый чемпионат Австралии стартует 17 января. Рассказываем, какие еще топовые теннисные турниры можно будет смотреть на канале Eurosport, сайте Eurosport.ru и в приложении Eurosport Player в 2022 году.
Источник: Daily Mail
Australian Open
Джокович получил разрешение выступить на Australian Open
ATP Cup
Россия защищает титул на ATP Cup. С Медведевым и молодыми
Реклама
Ad
Реклама
Ad