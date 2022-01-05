Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил, что первая ракетка мира Новак Джокович будет отправлен домой сразу после въезда в страну, если не сможет предоставить достаточно доказательств в поддержку медотвода от вакцинации.

Серб должен прибыть в Мельбурн в среду вечером, чтобы приступить к защите титула Australian Open.

Ad

«Я считаю, что любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен следовать требованиям для пересечения границы. Когда Новак Джокович прибудет в Австралию, то должен будет предоставить доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам, чтобы получить доступ к тем же условиям, что и полностью вакцинированные путешественники. Если он еще не вакцинирован.

Australian Open Тарпищев: «Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно» 21 ЧАС НАЗАД

Поэтому мы ждем этих доказательств. Если они будут недостаточно убедительными, с ним поступят так же, как с любым другим человеком, – на первом же самолете он отправится домой. Для Новака Джоковича не должно быть особых правил. Никаких.

Есть и другие случаи, когда люди получали необходимые льготы и предъявляли доказательства, подтверждающие их претензии в этих обстоятельствах. Их было довольно много за последние пару лет, так что обстоятельства не уникальны. Вопрос в том, есть ли у него достаточные доказательства, подтверждающие, что он имеет право на медотвод», – сказал Моррисон.

Источник: Daily Mail

Australian Open Джокович получил разрешение выступить на Australian Open ВЧЕРА В 10:46