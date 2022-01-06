Новак Джокович – лучший теннисист мира, первая ракетка планеты, чемпион трех из четырех турниров «Большого шлема» прошлого сезона и негласный символ борьбы с принудительной вакцинацией. Поездка Джоковича на Australian Open превратилась из простого межконтинентального перелета в главный спортивный сюжет 2022 года.
Все из-за австралийских властей. В конце ноября директор Australian Open Крэйг Тайли объявил, что в Мельбурне сыграют только те теннисисты, которые предоставят справку о вакцинации. Джокович же последовательно выступал против обязательных прививок и нигде не говорил о том, что сделал (или сделает) необходимый укол. Во всех интервью Новак уклончиво отвечал в духе: «Посмотрим» и «Нужно все обсудить с Tennis Australia».
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Новак Джокович и глава Tennis Australia Крэйг Тайли, Australian Open 2021
Фото: Getty Images
Australian Open
Премьер Австралии: «Джоковича отправят домой первым же самолетом»
Сербский сайт Blic.rs опубликовал информацию, что оргкомитет открытого чемпионата Австралии начал переговоры с властями штата Виктория о медицинском исключении для Джоковича. Затем еще два местных медиа давали противоречивые данные об итогах – Telegraf передал, что Новаку разрешили участие в Мельбурне, а Informer опроверг эти сведения и сообщил, что Ноле не выступит на первом «ТБШ» сезона.
2 января Крэйг Тайли все еще не дал четкий ответ о прилете серба в Австралию, а 4-го числа сам 20-кратный чемпион «Шлемов» объявил о том, что нашел лазейку. Джокович запостил в инстаграм, что отправляется на турнир по специальному разрешению врачей. «Я провел потрясающее время с близкими и вылетаю в Австралию по медицинскому исключению», – объявил он.
Вопрос Ноле дошел до уровня национальных властей. Глава МИД Австралии Карен Эндрюс заявила, что Джокович пусть и получил разрешение от руководства штата Виктория и Tennis Australia, но за въезд на территорию страны отвечают федеральные пограничники.
Премьер-министр Скотт Моррисон поддержал Эндрюс и пригрозил тщательной проверкой документов теннисиста. «Если Джокович не предоставит убедительных доказательств о невозможности вакцинироваться, то мы поступим с ним, как с любым другим человеком, – отправим домой первым же рейсом. Никаких особых правил для Новака Джоковича не существует», – сказал глава правительства.
Вечером 5 января по московскому времени самолет с Ноле приземлился в Мельбурне, и ситуация превратилась из напряженной в турбулентную. Команду серба задержали при выходе с трапа, у каждого внимательно изучили документы. И.о. министра спорта штата Виктория Джаала Пулфорд рассказала о несогласованности федеральных и местных властей. Правительство спихнуло вопрос с допуском Новака в страну на регион, а в Виктории ответили, что одобрение виз – это дело кабинета министров.
Новак Джокович, Australian Open 2021
Фото: Getty Images
В аэропорту Мельбурна выяснилось, что кто-то из команды Джоковича неправильно оформил документ – запросил подкласс визы, который распространяется только на получивших медотвод от прививки. Австралийские пограничники обнаружили ошибку, когда Новак с ассистентами уже вылетел из Дубая на Australian Open. Теннисиста задержали и поместили под охрану полиции в отдельную комнату аэровокзала.
«Я понятия не имею, что происходит, моего сына держат под стражей уже пять часов, – кипятился в интервью Sputnik отец Новака Срджан Джокович. – Это борьба за свободу всего мира, не просто за Новака – за целую планету. Если сына не выпустят в течение получаса, мы выйдем на улицы и будет сражаться за всех и каждого».
Источники австралийской The Age сообщили, что Джоковича все же депортируют из страны. Глава минздрава страны Грег Хант объяснил, в чем проблема – пограничники изучили документы серба и не удовлетворились причинами для отказа от прививок. «Медисключение Джоковича не соответствует стандартам пограничной службы нашей страны», – заявил Хант на пресс-конференции.
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Похоже, что проблема – в статусе Джоковича. Источники Reuters, близкие к оргкомитету Australian Open, передали, что ранее в Мельбурн въехали еще три теннисиста с точно такой же визой, что у Ноле, но у них не возникло сложностей с прохождением границы. Очевидно, что к простым игрокам ATP Tour меньше вопросов, чем к первой ракетке мира, и внимание к ним значительно слабее.
Власти Австралии пока ведут себя последовательно. Корреспондент австралийского ABC Эндрю Грин затвитил, что после публикации Reuters пограничники перепроверяют дела еще двух человек, связанных с первым «ТБШ» сезона. Сам Джокович подал апелляцию на аннулирование визы. Рассмотрение дела назначено на 10:00 (по московскому времени) 6 января, но затем слушания перенесли на 10 января.
Следующие четыре дня Новак проведет на Зеленом континенте в ожидании положительного решения. Australian Open начнется 17 января, то есть у Джоковича будет неделя на подготовку к защите титула. Если, конечно, миграционная служба Австралии не вернет его обратно в Сербию за слабые медпоказатели.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕШЕНИЮ ВЛАСТЕЙ ШТАТА ВИКТОРИЯ?
Да, в Австралии не пускают Джоковича в страну, а вот ATP Tour объективно прогнулся под звезду. И не только под Ноле, но и под всю большую тройку.
Шамиль Тарпищев тоже высказался по поводу прилета Новака в Мельбурн. Глава русского тенниса считает, что правила должны быть для всех едины.
Источники: Blic.rs, Telegraf, твиттер Эрика Бэгшоу, Daily Mail, The Times, твиттер Адама Эддикотта, The Age, твиттер программы Sunrise, твиттер журналистки Reuters Оссиан Шайн, твиттер журналиста ABC Эндрю Грина, твиттер репортера The Age Пола Саккала.
Australian Open
Тарпищев: «Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно»
Australian Open
Джокович получил разрешение выступить на Australian Open
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