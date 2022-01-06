Новак Джокович – лучший теннисист мира, первая ракетка планеты, чемпион трех из четырех турниров «Большого шлема» прошлого сезона и негласный символ борьбы с принудительной вакцинацией. Поездка Джоковича на Australian Open превратилась из простого межконтинентального перелета в главный спортивный сюжет 2022 года.

Все из-за австралийских властей. В конце ноября директор Australian Open Крэйг Тайли объявил, что в Мельбурне сыграют только те теннисисты, которые предоставят справку о вакцинации. Джокович же последовательно выступал против обязательных прививок и нигде не говорил о том, что сделал (или сделает) необходимый укол. Во всех интервью Новак уклончиво отвечал в духе: «Посмотрим» и «Нужно все обсудить с Tennis Australia».

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Новак Джокович и глава Tennis Australia Крэйг Тайли, Australian Open 2021 Фото: Getty Images

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Сербский сайт Blic.rs опубликовал информацию, что оргкомитет открытого чемпионата Австралии начал переговоры с властями штата Виктория о медицинском исключении для Джоковича. Затем еще два местных медиа давали противоречивые данные об итогах – Telegraf передал, что Новаку разрешили участие в Мельбурне, а Informer опроверг эти сведения и сообщил, что Ноле не выступит на первом «ТБШ» сезона.

2 января Крэйг Тайли все еще не дал четкий ответ о прилете серба в Австралию, а 4-го числа сам 20-кратный чемпион «Шлемов» объявил о том, что нашел лазейку. Джокович запостил в инстаграм, что отправляется на турнир по специальному разрешению врачей. «Я провел потрясающее время с близкими и вылетаю в Австралию по медицинскому исключению», – объявил он.

Вопрос Ноле дошел до уровня национальных властей. Глава МИД Австралии Карен Эндрюс заявила, что Джокович пусть и получил разрешение от руководства штата Виктория и Tennis Australia, но за въезд на территорию страны отвечают федеральные пограничники.

Премьер-министр Скотт Моррисон поддержал Эндрюс и пригрозил тщательной проверкой документов теннисиста. «Если Джокович не предоставит убедительных доказательств о невозможности вакцинироваться, то мы поступим с ним, как с любым другим человеком, – отправим домой первым же рейсом . Никаких особых правил для Новака Джоковича не существует», – сказал глава правительства.

Вечером 5 января по московскому времени самолет с Ноле приземлился в Мельбурне, и ситуация превратилась из напряженной в турбулентную. Команду серба задержали при выходе с трапа, у каждого внимательно изучили документы. И.о. министра спорта штата Виктория Джаала Пулфорд рассказала о несогласованности федеральных и местных властей. Правительство спихнуло вопрос с допуском Новака в страну на регион, а в Виктории ответили, что одобрение виз – это дело кабинета министров.

Новак Джокович, Australian Open 2021 Фото: Getty Images

В аэропорту Мельбурна выяснилось, что кто-то из команды Джоковича неправильно оформил документ – запросил подкласс визы, который распространяется только на получивших медотвод от прививки. Австралийские пограничники обнаружили ошибку, когда Новак с ассистентами уже вылетел из Дубая на Australian Open. Теннисиста задержали и поместили под охрану полиции в отдельную комнату аэровокзала.

«Я понятия не имею, что происходит, моего сына держат под стражей уже пять часов, – кипятился в интервью Sputnik отец Новака Срджан Джокович. – Это борьба за свободу всего мира, не просто за Новака – за целую планету. Если сына не выпустят в течение получаса, мы выйдем на улицы и будет сражаться за всех и каждого».

Источники австралийской The Age сообщили, что Джоковича все же депортируют из страны. Глава минздрава страны Грег Хант объяснил, в чем проблема – пограничники изучили документы серба и не удовлетворились причинами для отказа от прививок. «Медисключение Джоковича не соответствует стандартам пограничной службы нашей страны», – заявил Хант на пресс-конференции.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Похоже, что проблема – в статусе Джоковича. Источники Reuters, близкие к оргкомитету Australian Open, передали, что ранее в Мельбурн въехали еще три теннисиста с точно такой же визой, что у Ноле, но у них не возникло сложностей с прохождением границы. Очевидно, что к простым игрокам ATP Tour меньше вопросов, чем к первой ракетке мира, и внимание к ним значительно слабее.

Власти Австралии пока ведут себя последовательно. Корреспондент австралийского ABC Эндрю Грин затвитил, что после публикации Reuters пограничники перепроверяют дела еще двух человек, связанных с первым «ТБШ» сезона. Сам Джокович подал апелляцию на аннулирование визы. Рассмотрение дела назначено на 10:00 (по московскому времени) 6 января, но затем слушания перенесли на 10 января.

Следующие четыре дня Новак проведет на Зеленом континенте в ожидании положительного решения. Australian Open начнется 17 января, то есть у Джоковича будет неделя на подготовку к защите титула. Если, конечно, миграционная служба Австралии не вернет его обратно в Сербию за слабые медпоказатели.

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