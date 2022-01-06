Первая ракетка мира и действующий победитель открытого чемпионата Австралии Новак Джокович живет в чудовищных условиях в Мельбурне. Он не получил от властей разрешение на въезд в страну и остался на карантине в гостинице Hotel Park.
«Отель, в котором остановился Джокович, неизвестен беженцам и людям, просящим убежище. Условия не идеальные, а лучший теннисист мира заметил в номере жуков», – сообщил источник сербского сайта SportKlub.
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Новаку не вернули документы и бумажник, вещи теннисиста так и остались в аэропорту. Спортсмену также не позволили уехать в съемную квартиру, где живет его команда.
Australian Open
Джоковича не пустили в Австралию. Что будет с Новаком и AO?
Джокович пробудет в гостинице четыре дня. В понедельник, 10 января, суд рассмотрит апелляцию на решение пограничной службы Австралии, которая не приняла медотвод Новака от вакцинации.
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Источник: SportKlub
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