Дияна Джокович, мать первой ракетки мира Новака Джоковича, пожаловалась на нечеловеческие условия проживания сына в карантинном отеле в Австралии. Ранее Джоковича поселили в отель в Мельбурне после того, как его виза в страну была аннулирована. Сербский теннисист ожидает рассмотрения апелляции.

«Моего сына держат в заложниках. В этой гостинице очень грязно и полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо и не по-человечески», – недоумевает мама чемпиона.

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Отец Новака Срджан выразился не менее катгорично: «Они держат в плену нашего Новака, нашу гордость. Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак. Они притесняют Новака, а вместе с этим и Сербию, и сербский народ. Лидер той далекой страны, Скотт Моррисон, осмелился напасть на Новака и изгнать его еще до того, как он въехал в их страну. Они хотели поставить его на колени, и не только его, но и нашу прекрасную Сербию.

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Мы, сербы, – гордый европейский народ. На протяжении всей истории мы никогда ни на кого не нападали, мы только защищались. Именно это Новак, наша гордость, наш серб, гордость всего свободного мира, сейчас делает своим отношением к хозяевам и организаторам турниров по всему миру, показывая, из какого народа он происходит. Иисуса пригвоздили к кресту и делали с Ним всевозможные вещи. Он выстоял и все еще жив среди нас. Точно так же пытаются распять Новака, принизить его, поставить на колени, делать с ним все что угодно».

Джокович пытался въехать на территорию Австралии по типу визы, который не предусматривает доступ в страну для невакцинированных. Даже если имеется медицинский отвод от прививки против коронавируса. Адвокаты серба подали апелляцию на решение об аннулировании визы и выдворении Джоковича из страны. Слушание назначено на 10 января.

Джокович – девятикратный и действующий победитель Australian Open. Организаторы турнира в этом году требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Ранее сербский теннисист сообщил о получении такого освобождения.

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