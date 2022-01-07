Первой ракетке мира Новаку Джоковичу грозит до трех лет запрета на въезд в Австралию.

Вечером 5 января серба не впустили в страну и несколько часов продержали в аэропорту Мельбурна. Пограничные службы изучили медицинское исключение на вакцинацию от коронавируса и пришли к выводу, что оно не соответствует нормам местного минздрава. Джоковича доставили в отель для беженцев, где он проведет следующие четыре дня.

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«Этот закон сделан в пользу действующего правительства, – считает профессор публичного права Сиднейского университета Мэри Крок. – И наоборот, если вы подаете документы на визу неправильного статуса, право на получение другого разрешения на въезд в пункте прибытия остается очень ограниченным.

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Последствия возможной отмены визы – очень долгосрочные, как в Австралии, так и в других государствах. Потому что на границе вас всегда спрашивают: «Вы были депортированы или выдворены из других стран?» Так что если Джоковича депортируют из Австралии, ему могут запретить въезд в страну на три года».

Решение о допуске 34-летнего Новака в Австралию или депортации 10 января примет Федеральный суд. Australian Open – первый в сезоне турнир «Большого шлема» – стартует в Мельбурне 17 января.

Источник: телеканал Nine

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