Брат Новака Джоковича Джордже рассказал о настроении брата, который находится на изоляции в Австралии.

«Его переполняет от эмоций, теннис и турнир – это вообще последнее, о чем он сейчас думает. Единственное, чего он хочет – это просто увидеть, как восторжествует справедливость и как будет раскрыта вся правда. Он уже прошел через все этапы. Он был разозлен и очень грустил, но сейчас он иронично над всем смеется. Сегодня он миролюбив, и на Рождество он решил больше ни о чем не беспокоиться, а просто предоставить властям делать свою работу

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Новак мог бы уехать из Австралии, но он этого не делает, потому что это было бы признанием вины, которой за ним нет, и поражением, которое недопустимо. Остается только ждать решение суда. Не знаю, что он будет делать, если проиграет – он и сам не знает.

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Новак сам никаких бумаг не заполнял – все делалось через австралийскую федерацию тенниса. Она сотрудничала с федеральными властями, и она не может сама выписывать никаких сертификатов – это делалось через власти штата Виктория. Но федеральные власти его аннулировали. Значит, идет серьезная политическая ситуация», – сказал Джордже Джокович.

Вечером 5 января серба не впустили в страну и несколько часов продержали в аэропорту Мельбурна. Пограничные службы изучили медицинское исключение на вакцинацию от коронавируса и пришли к выводу, что оно не соответствует нормам местного минздрава. Джоковича доставили в отель для беженцев.

Решение о допуске 34-летнего Новака в Австралию или депортации 10 января примет Федеральный суд. Australian Open – первый в сезоне турнир «Большого шлема» – стартует в Мельбурне 17 января.

Источник: The Age

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