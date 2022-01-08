Брат Новака Джоковича Джордже рассказал о настроении брата, который находится на изоляции в Австралии.
«Его переполняет от эмоций, теннис и турнир – это вообще последнее, о чем он сейчас думает. Единственное, чего он хочет – это просто увидеть, как восторжествует справедливость и как будет раскрыта вся правда. Он уже прошел через все этапы. Он был разозлен и очень грустил, но сейчас он иронично над всем смеется. Сегодня он миролюбив, и на Рождество он решил больше ни о чем не беспокоиться, а просто предоставить властям делать свою работу
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Новак мог бы уехать из Австралии, но он этого не делает, потому что это было бы признанием вины, которой за ним нет, и поражением, которое недопустимо. Остается только ждать решение суда. Не знаю, что он будет делать, если проиграет – он и сам не знает.
Australian Open
Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на 3 года
Новак сам никаких бумаг не заполнял – все делалось через австралийскую федерацию тенниса. Она сотрудничала с федеральными властями, и она не может сама выписывать никаких сертификатов – это делалось через власти штата Виктория. Но федеральные власти его аннулировали. Значит, идет серьезная политическая ситуация», – сказал Джордже Джокович.
Вечером 5 января серба не впустили в страну и несколько часов продержали в аэропорту Мельбурна. Пограничные службы изучили медицинское исключение на вакцинацию от коронавируса и пришли к выводу, что оно не соответствует нормам местного минздрава. Джоковича доставили в отель для беженцев.
Решение о допуске 34-летнего Новака в Австралию или депортации 10 января примет Федеральный суд. Australian Open – первый в сезоне турнир «Большого шлема» – стартует в Мельбурне 17 января.
Что происходит с Новаком Джоковичем и его визой? Рассказываем, что ждет лучшего теннисиста мира перед Australian Open.
Родители Джоковича остались в шоке от властей Австралии. Папочка и мамочка Новака полагают, что сынулю держат в заложниках.
Источник: The Age
Australian Open
«Новака держат в заложниках». Родители Джоковича в шоке от властей
Australian Open
Джоковича не пускают к команде и держат в номере с жуками
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