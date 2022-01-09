Адвокаты Джоковича в документах по его делу заявили, что у сербского теннисиста обнаружили коронавирус 16 декабря. Юристы Новака утверждают, что именно на этих основаниях спортсмен получил медицинский отвод для въезда в Австралию.

Вот только после этого заявления к Джоковичу появились новые вопросы. Спустя день после получения положительного теста на ковид Новака заметили на фотографии с закрытого благотворительного мероприятия. Там Джокович без маски и в окружении большого количества людей раздавал подарки детям. По протоколу теннисист должен был отбывать карантин в течение 14 дней.

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В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

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Источник: Daily Mail

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