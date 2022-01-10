В Австралии прошли первые теннисные турниры 2022-го – что они принесли для российских спортсменов?

Новый год начался турнирами в Аделаиде – Карен Хачанов дошел до финала, где уступил Гаэлю Монфису. Российский теннисист по пути прошел Стива Джонсона (6:4, 4:6, 6:2), Егора Герасимова (7:5, 6:3) и Марина Чилича (7:6 (3), 6:3), но в титульной встрече проиграл два сета с одинаковым счетом 4:6.

Ad

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Australian Open Больной ковидом Джокович общался с детьми. Подробности его дела ДЕНЬ НАЗАД

В женском турнире Эшли Барти одолела в двух сетах Елену Рыбакину (6:3, 6:2). В турнире выступила российская теннисистка Анастасия Гасанова. 22-летняя спортсменка сенсационно обыграла Элину Свитолину (5:7, 6:4, 6:3), а затем уступила японке Мисаки Дои (6:7 (4), 3:6).

Турнир сборных ATP Cup закончился победой Канады, которая в финале одолела испанцев за два матча – Денис Шаповалов победил Пабло Каррено Бусту, а Феликс Оже-Альяссим одолел Роберто Баутиста Агута. В полуфинале канадцы победили российскую сборную. Одиночные игры не выявили сильнейшего: Шаповалов обыграл Романа Сафиуллина, Даниил Медведев победил Феликса Оже-Ольяссима. В парах сильнее верх взяли североамериканцы.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В Мельбурне победу отпраздновал Рафаэль Надаль. Великий испанец спокойно разделался с американцем Максимом Кресси в финале, а до этого прошел Ричардаса Беранкиса, Таллона Грикспура и Эмила Руусувуори. Для Рафы это первый титул с мая 2021 года и первый успех на харде с февраля 2020-го.

Женский ивент разбили на два: в первом Симона Халеп победила в финале Веронику Кудерметову (6:2, 6:3) – румынке, которая за пять матчей отдала лишь сет, хватило чуть больше часа. Российская теннисистка выдала хороший турнир: на пути к финалу она прошла Викторию Кузьмову, Мэдисон Бренгл, Анастасию Потапову и Наоми Осаку, которая снялась с соревнований. В сетке также выступили Людмила Самсонова и Вера Звонарева.

В финале второго турнира Мельбурна Аманда Анисимова обыграла белоруску Александру Саснович в финале. В предыдущей стадии американка победила Дарью Касаткину. Также в соревнованиях сыграли Камилла Рахимова (третий раунд), Вера Грачева и Анна Калинская – они вылетели в первом круге.

Даниил Медведев установил внушительный рекорд на ATP Cup. Великий

Australian Open Брат Джоковича рассказал о состоянии Новака ВЧЕРА В 05:59