Суд Мельбурна удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья Энтони Келли постановил освободить первую ракетку мира в течение получаса после завершения заседания.

Юрист МВД предупредил судью, что министерство рассматривает возможность отмены визы серба при помощи личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют, и он на три года лишится возможности въехать в страну.

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