Суд Мельбурна удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья Энтони Келли постановил освободить первую ракетку мира в течение получаса после завершения заседания.
Юрист МВД предупредил судью, что министерство рассматривает возможность отмены визы серба при помощи личных полномочий министра. В таком случае Джоковича все равно депортируют, и он на три года лишится возможности въехать в страну.
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Больной ковидом Джокович общался с детьми. Подробности дела Новака – тут.
Australian Open
Больной ковидом Джокович общался с детьми. Подробности его дела
Родители Джоковича остались в шоке от властей Австралии. Папочка и мамочка Новака полагают, что сына держат в заложниках.
Australian Open
Брат Джоковича рассказал о состоянии Новака
Australian Open
Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на 3 года
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