Невероятные приключения Новака Джоковича в Австралии становятся все более невероятными.

10 января суд отменил аннулирование визы сербского теннисиста и разрешил покинуть изолятор для иммигрантов. Однако юристы МВД предупредили, что министерство рассматривает возможность отмены визы серба при помощи личных полномочий министра.

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Спустя менее двух часов стало известно, что Джоковича снова задержали – события развернулись в офисе юристов спортсмена. Об этом сообщил его отец Срджан Джокович. Правительство Австралии намерено депортировать Новака. Министр иммиграции страны Алекс Хоук обладает правом лично аннулировать визу любого иностранца, если посчитает данное лицо угрозой здоровью и безопасности.

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