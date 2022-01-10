Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича устроили протест на улицах Мельбурна. Поклонники первой ракетки мира выступают против того, чтобы серба задерживали и депортировали из Австралии.

Толпа окружила автомобиль с тонированными окнами, в котором, по предположению болельщиков, находится Новак. Фанаты скандировали «Свободу Ноле» и не пропускали машину. Болельщики стучали в окна и запрыгивали на крышу – полиция применила против них перцовые баллончики.

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