Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича устроили протест на улицах Мельбурна. Поклонники первой ракетки мира выступают против того, чтобы серба задерживали и депортировали из Австралии.
Толпа окружила автомобиль с тонированными окнами, в котором, по предположению болельщиков, находится Новак. Фанаты скандировали «Свободу Ноле» и не пропускали машину. Болельщики стучали в окна и запрыгивали на крышу – полиция применила против них перцовые баллончики.
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