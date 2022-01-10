Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о ситуации Новака Джоковича, который выиграл дело в суде Мельбурна после того, как его визу в Австралии аннулировали.
«Думаю, это прекрасно. Справедливость должна восторжествовать, а я всегда выступаю за справедливость. Независимо от того, согласен я с Джоковичем в некоторых вещах или нет, без сомнения, правосудие постановило, что Джокович может сыграть на Открытом чемпионате Австралии, и я действительно думаю, что это наиболее справедливо. Так что желаю ему удачи в АО.
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Лично я предпочел бы, чтобы Джокович не играл (смеется – прим. Eurosport). В конце концов, спортивная индустрия такая, что вокруг нее много экономических интересов, рекламы. В этом смысле намного выгоднее, когда играют лучшие. И, говоря эгоистично, для нашего вида спорта гораздо лучше, если сильнейшие игроки мира соревнуются на корте, а не где-то еще.
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Социальные сети сильно радикализировали мир, там есть полная свобода говорить то, что люди не скажут тебе на улице. Я считаю, что каждый должен быть свободен в принятии решений. Но каждое решение имеет последствия. Я разбираюсь в теннисе, а о других вещах знаю меньше, поэтому стараюсь слушать и прислушиваться к другим людям. Все важнейшие институты мира и сама наука сказали, что вакцина – это способ остановить пандемию и катастрофу, которую мы пережили за эти 20 месяцев, поэтому я стараюсь следовать тому, что мне говорят. Все дебаты, которые окружают пандемию, – это цирк, но ясно одно: сколько бы споров ни возникало, есть один очевидный факт, а именно то, что миллионы людей в мире умирают из-за вируса», – сказал Надаль.
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Источник: Onda Cero
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