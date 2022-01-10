Первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал сообщение в твиттере после того, как суд разрешил ему остаться в Австралии, приложив фотографию с тренировки на корте.

«Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться и соревноваться на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных мероприятий, которые проводятся перед потрясающими фанатами. На данный момент я не могу сказать больше, но спасибо всем за то, что поддерживали меня и вдохновляли оставаться сильным, – написал теннисист.

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