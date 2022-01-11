ATP опубликовала заявление по итогам слушаний в суде Мельбурна по делу сербского теннисиста Новака Джоковича.

«ATP полностью уважает жертвы, которые понес народ Австралии с момента появления COVID-19, а также введенную в стране строгую иммиграционную политику. Однако возникшие в последние дни трудности, связанные с въездом игроков в Австралию, подчеркнули необходимость более четкого понимания, информирования и применения правил.

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Совершенно очевидно, что во время вылета в Мельбурн Новак Джокович считал, что ему было предоставлено необходимое медицинское освобождение для соблюдения правил въезда в страну. Череда событий, приведших к судебному слушанию в понедельник, нанесла всесторонний ущерб – в том числе состоянию Новака и его подготовке к Открытому чемпионату Австралии.

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Запросы игроков на медицинские освобождения подаются независимо от ATP. Однако мы постоянно контактируем с Tennis Australia, чтобы добиться ясности на всем протяжении этого процесса. Мы приветствуем итоги слушаний, состоявшихся в понедельник, и с нетерпением ждем несколько захватывающих недель тенниса.

В более широком смысле ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию для всех игроков ATP-тура. По нашему мнению, это необходимо для того, чтобы теннис смог справиться с пандемией. Это основано на научных данных, подтверждающих пользу вакцин для здоровья. Также это помогает в соблюдении глобальных правил в отношении поездок, которые, как мы ожидаем, со временем станут более строгими. Нас воодушевляет тот факт, что 97% из 100 лучших игроков привиты к Открытому чемпионату Австралии по теннису в этом году», – говорится в заявлении АТР.

Источник: официальный сайт ATP

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