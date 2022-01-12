Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал заявление, в котором ответил на обвинения в подделке теста на коронавирус.
«Я хочу обсудить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участия в декабрьских мероприятиях перед положительным ПЦР-тестом на ковид. Эту дезинформацию нужно исправить, в том числе в интересах того, чтобы снизить беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии. Также необходимо прояснить вопросы, которые причиняют боль и тревогу моей семье.
Ad
Хочу подчеркнуть, что изо всех сил старался обеспечить безопасность окружающих и следовать обязательствам по тестированию. 14 декабря я посетил баскетбольный матч в Белграде, после которого появились сообщения, что несколько человек сдали положительные анализы на коронавирус. Несмотря на то, что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест на антитела к коронавирусу – он был отрицательным. Из предосторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест.
Australian Open
«История нанесла всесторонний ущерб». Заявление ATP по делу Джоковича
На следующий день я посетил теннисное мероприятие в Белграде, на котором вручал награды детям. Накануне ивента я тоже сдал экспресс-тест – результат был отрицательным. У меня не было симптомов, я хорошо себя чувствовал. Положительный результат ПЦР-теста я получил только после мероприятия.
На следующий день, 18 декабря, я был в своем теннисном центре в Белграде для интервью и фотосессии с L’Equipe, о которых мы уже давно договорились. Все остальные мероприятия я отменил.
Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время него соблюдал дистанцию и был в маске – за исключением тех моментов, когда меня фотографировали. После интервью я изолировался дома, но теперь считаю, что допустил ошибку – нужно было его перенести это мероприятие.
Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица – и об этом я сказал пограничникам по прибытии, – мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку с отметкой неправильного поля о моем предыдущем путешествии. Это был человеческий фактор и уж точно непреднамеренная ошибка. Мы живем в трудные времена в условиях глобальной пандемии, и такие ошибки иногда возникают. Сегодня моя команда предоставила властям Австралии дополнительную информацию, чтобы прояснить этот вопрос.
Я считаю важным обсудить и разъяснить эту дезинформацию, но больше не буду ее комментировать из уважения к австралийским властям и текущему процессу. Для меня всегда было честью и привилегией выступать на Australian Open. Турнир безгранично любят не только в Виктории и Австралии, но и по всему миру. И я просто хочу иметь возможность соревноваться с лучшими игроками мира и выступать перед одними из лучших болельщиков в мире», – говорится в заявлении Джоковича, опубликованном на его странице в инстаграме.
Ранее заявление по делу Джоковича опубликовала ATP. Организация считает, что эта история нанесла всесторонний ущерб.
Сыграет ли Новак на Australian Open?! Вся хронология войны серба за любимый «Шлем» ждет тебя здесь.
Фанаты Джоковича устроили бунт против депортации теннисиста – полиция применила перцовые баллончики.
Надаль заявил, что предпочел бы недопуск Новака на Australian Open. Правда, это оказалось всего лишь шуткой.
Australian Open
«Хочу остаться и попробовать силы на AО». Джокович провел тренировку
Australian Open
Надаль: «Предпочту, чтобы Новак не играл на AO»
Реклама
Ad
Реклама
Ad