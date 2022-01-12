Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал заявление, в котором ответил на обвинения в подделке теста на коронавирус.

«Я хочу обсудить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участия в декабрьских мероприятиях перед положительным ПЦР-тестом на ковид. Эту дезинформацию нужно исправить, в том числе в интересах того, чтобы снизить беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии. Также необходимо прояснить вопросы, которые причиняют боль и тревогу моей семье.

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Хочу подчеркнуть, что изо всех сил старался обеспечить безопасность окружающих и следовать обязательствам по тестированию. 14 декабря я посетил баскетбольный матч в Белграде, после которого появились сообщения, что несколько человек сдали положительные анализы на коронавирус. Несмотря на то, что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест на антитела к коронавирусу – он был отрицательным. Из предосторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест.

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На следующий день я посетил теннисное мероприятие в Белграде, на котором вручал награды детям. Накануне ивента я тоже сдал экспресс-тест – результат был отрицательным. У меня не было симптомов, я хорошо себя чувствовал. Положительный результат ПЦР-теста я получил только после мероприятия.

На следующий день, 18 декабря, я был в своем теннисном центре в Белграде для интервью и фотосессии с L’Equipe, о которых мы уже давно договорились. Все остальные мероприятия я отменил.

Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время него соблюдал дистанцию и был в маске – за исключением тех моментов, когда меня фотографировали. После интервью я изолировался дома, но теперь считаю, что допустил ошибку – нужно было его перенести это мероприятие.

Что касается декларации, которую моя команда подала от моего лица – и об этом я сказал пограничникам по прибытии, – мой агент искренне просит прощения за допущенную ошибку с отметкой неправильного поля о моем предыдущем путешествии. Это был человеческий фактор и уж точно непреднамеренная ошибка. Мы живем в трудные времена в условиях глобальной пандемии, и такие ошибки иногда возникают. Сегодня моя команда предоставила властям Австралии дополнительную информацию, чтобы прояснить этот вопрос.

Я считаю важным обсудить и разъяснить эту дезинформацию, но больше не буду ее комментировать из уважения к австралийским властям и текущему процессу. Для меня всегда было честью и привилегией выступать на Australian Open. Турнир безгранично любят не только в Виктории и Австралии, но и по всему миру. И я просто хочу иметь возможность соревноваться с лучшими игроками мира и выступать перед одними из лучших болельщиков в мире», – говорится в заявлении Джоковича, опубликованном на его странице в инстаграме.

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