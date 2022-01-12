Австралийские ведущие новостей попали в неудобную ситуацию – после завершения выпуска, в котором обсуждалась ситуация вокруг Новака Джоковича, журналисты решили поделиться мыслями о сербе друг с другом, однако все реплики транслировались в прямом эфире.
– Как ни посмотри, Новак – тот еще лживый тип. Ну, вот правда. Жалко, что вокруг него было так много людей, – заявила ведущая.
– Все так, он правда подлец, – ответил партнер.
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Джокович прокомментировал обвинения в подделке теста на ковид
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– То есть ты знаешь, что у тебя положительный тест на коронавирус, хотя я не верю, что он у него был.
– Все это брехня.
Трансляция не остановилась, и рассуждения ведущих увидели миллионы австралийцев.
Джокович прокомментировал обвинения в подделке теста на ковид. Серб считает себя невиновным.
Ранее заявление по делу Джоковича опубликовала ATP. Организация считает, что эта история нанесла всесторонний ущерб.
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