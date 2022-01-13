Нишу идеальных героев в теннисе давно заняли Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Один 19 лет подряд признается любимцем фанатов, другой год за годом берет награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру, хотя из-за травм практически не появлялся на соревнованиях. Критерии? Быть джентльменом на корте и по жизни, давать максимально нейтральные интервью, придерживаться правил и активно участвовать в социальной жизни.

Путь Новака Джоковича неоднозначен, а противоречивость – главная его черта: Федаль излучает класс и грацию, серб запоминается ненужными медицинскими перерывами, курьезными и иногда незрелыми интервью, историями срывов. Один из них стал причиной дисквалификации на US Open-2020: Ноле ударил линейную судью мячом. Даже Джон Макинрой заметил, что сербу подходит роль отрицательного героя, хотя он и пытался завоевать любовь мира.

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Новак Джокович Фото: Getty Images

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Но, видимо, параноидальное желание угодить всем испарилось: Ноле реже заводит публику, практически не общается с болбоями, да и времена гениальных пародий в прошлом. Он давно не мимикрирует под обстоятельства, а действует прямолинейно и согласно лишь собственным убеждениям: Новак одержим желанием решить здесь и сейчас, кто лучший, и совсем не скрывает амбиций. Джокович запросто мог дождаться «Ролан Гаррос», зацепить второй подряд титул и там оформить 21-й «ТБШ» – публичное разрешение на въезд во Францию Новаку уже выдали, свежи и воспоминания от победы над Рафой в полуфинале на кортах Филиппа Шатрие в 2021-м. Но Джокович пошел извилистым путем и почти добрался до цели. Если гонку манер Ноле давно проиграл, то взять рекордный мэйджор первым он может именно на Australian Оpen-2022.

Выскажу непопулярное мнение: там он должен сыграть. Хотя бы потому, что официально подтвердил возможность участвовать на турнире: предоставил все документы, что требовали штат Виктория, Tennis Australia, а позже и Федеральное правительство. Есть заключение о медотводе – его выдали две независимые клиники Австралии, а также справки о наличие антител в организме – серб дважды переболел ковидом: в июне 2020 года и 17 декабря 2021-го.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Недельные разбирательства больше напоминают показательную порку и нежелание пропускать привилегированного серба из-за статуса и позиции. А задержание – инсценировку для недовольных: мол, ребята, мы пытались его депортировать, но суд отменил решение, а мы не можем идти против закона. Хотя последнее слово все же за премьером Австралии по иммиграционным делам Алексом Хоуком: еще в понедельник в течение четырех часов после заключения суда он должен был либо депортировать серба, либо признать его нахождение в стране официальным. Но статус Ноле в Австралии так и не подтвержден: в любую минуту его могут вышвырнуть. Хотя после жеребьевки АО – навряд ли. Насколько имеющий антитела Новак опаснее австралийцев в «пузыре»? Родной турнир из-за ковида может пропустить Ник Кирьос, приболевшим на корте чувствовал себя и его соотечественник Бернард Томич. Болели и многие привитые: Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Надаль.

Требования государства – строжайшая политика по борьбе с ковидом. Неудивительно, что именно в Австралии – самая маленькая смертность. По данным правительства, более 90 процентов жителей привились как минимум дважды. Местное население сделало все возможное, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией. Джокович же, по мнению пользователей в сети, нет – только потому, что не привился. Хотя серб регулярно в течение двух лет жертвует миллионы на благотворительность. Он и его жена Елена вручили 1 миллион евро Сербии на борьбу с вирусом, а также еще 5,6 миллионов долларов местной системе здравоохранения, получили респект от Рафы и баскетболиста Пау Газоля, оказав финансовую поддержку их благотворительной компании #nuestramejorvictoria (#нашаЛучшаяПобеда) по сбору средств для жертв пандемии в Испании. Также Джок регулярно призывал теннисный мир внести вклад в фонд помощи игрокам, испытывающим финансовые трудности в ковидный период, донатил он и властям Италии.

Сегодня сложно поверить, что ненасытный Новак откажется от борьбы за исторический рекорд – серб ведет учет каждому.

«Я очень ценю и люблю все свои рекорды и достижения. Быть первой ракеткой мира, вероятно, главное достижение в нашем виде спорта».

«Каждое достижение является для меня особенным».

«Побить рекорд Федерера по количеству недель на вершине рейтинга ATP и выиграть как можно больше «Больших шлемов» – моя профессиональная цель».

«Теперь я на третьем месте по выходам в четвертьфинал Уимблдона. Всегда приятно слышать такую статистику».

Знают о главной страсти серба и коллеги. Надаль считает, что порой его любовь к рекордам не совсем здорова.

«Джокович более одержим этим аспектом, чем я, более сосредоточен на нем. Я вижу, что он все время говорит о рекордах. Это не тот способ, который подходит для моей карьеры. У меня здоровые амбиции. Это не значит, что я не амбициозен, потому что тогда я не был бы в том положении, в котором нахожусь сейчас. Это просто амбиции другого рода, чем у Новака».

Помимо рекорда, Новаку на АО будет за что переживать. Многие не поддерживают серба и, по мнению экс-теннисистов, максимально громко будут демонстрировать недовольство с трибун корта Рода Лэйвера. Журналистка и эксперт Eurosport Барбара Шетт предположила, что Джокович может столкнуться с агрессией.

«Джоковичу, безусловно, будет нелегко выйти на арену Рода Лэйвера. Возможно, он снова сыграет свой матч первого круга. Еще раз должна сказать, что население Виктории очень сердится. Они устали от того, что происходило за последние пару лет, когда они были буквально заперты. Не думаю, что у него будет много фанатов».

Новак Джокович Борис Беккер Фото: Imago

Вторит ей и коллега, экс-тренер серба Борис Беккер. Правда, напоминая, что Новак справлялся и не с такими ситуациями. «Уверен, что будет гудение и свист, но он к этому привык. Он всегда был уличным бойцом, которому приходится покорять трибуны. Было интересно увидеть, что в прошлом году в финале US Open они его наконец приняли».

В зарубежных медиа всплывают новые вводные по делу Ноле. Врет ли Джокович про медотвод, результаты ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антитела? Возможно. Надо ли за это рушить его карьеру? А если окажется, что он, несмотря на благотворительность и помощь другим странам в борьбе с ковидом убежденный антиваксер – публично он этого не признавал.

Можно ли нормально жить в мире, где часть правил кажутся научно обоснованными, вторая – бюрократической шелухой. Из года в год, от турнира к турниру эти самые постановления переписываются, а участие в соревнованиях зависит от гибкости ограничений? Руководствоваться здравым смыслом или законами? Но какими именно, если во всем мире они разные: какие-то прививки государства признают, другие – нет («Спутник V» в Австралии не действует). И причины такой избирательности совсем не медицинские заключения. И тогда надо ли все валить на Джоковича?

Новак Джокович, Australian Open Фото: Getty Images

Australian Open-2022, кажется, будет самым сложным турниром в карьере легендарного серба: с каждой победой ему придется вновь покорять болельщиков, чтобы они опять его приняли. Но, возможно, эта выходка станет последней каплей.

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