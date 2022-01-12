Несмотря на противоречивое поведение перед Australian Open, Новак Джокович остается одним из лучших теннисистов в истории. Серб выиграл 86 турниров ATP, 37 из которых – «Мастерсы».

Новак – еще и один из самых богатых спортсменов в мире, а его состояние сложилось в том числе из призовых за турниры. За карьеру Джокович заработал 133 млн евро. Это лучший результат среди всех теннисистов и на 20 млн больше, чем у Рафаэля Надаля.

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Вне корта Ноле неплохо поднимает благодаря нескольким прибыльным бизнес-проектам. В 2005 году он основал кейтеринговую компанию Family Sport, которая в числе прочих турниров организовала Serbia Open. Во владении Джоковича есть два популярных ресторана: Novak в Белграде и Eqvita в Монако. Самый неудачный проект первой ракетки мира – фирма безглютеновых продуктов под названием Djokolife. Стартап не удался: Новак запустил его в 2015-м, и с тех пор о нем ничего не слышно.

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Еще одна статья доходов теннисиста – контракты с производителями экипировки. Бренд Lacoste платит Джоковичу 8,2 млн евро в год, чтобы серб носил вещи фирмы во время матчей. Обувается Ноле в Asics – за это он получаетмеще 3,5 млн евро ежегодно. Общее состояние серба оценивается в 192 млн евро – он идет на 38-м месте среди богатейших спортсменов мира.

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Источник: Celebrity Net Worth, Statista.

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