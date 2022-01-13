Netflix выпустит документальный сериал по мотивам драматичных событий, связанных с участием первой ракетки мира Новака Джоковича в Australian Open. Также в нем будет освещен предстоящий теннисный сезон.
Уже известно, что производством занялась компания Box To Box Films. Исполнительным продюсером стал Джеймс Гэй-Рис, стоящий за проектом по «Формуле 1», появление которого повысило интерес к гонкам и привлекло молодежную аудиторию.
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Съемочная группа уже прибыла в Австралию и снимает события, связанные с возможной депортацией Джоковича. В дальнейшем планируются съемки по ходу всего текущего сезона. Создателям проекта предоставят доступ в раздевалки теннисистов и другие места, скрытые от глаз широкой публики. Руководство теннисных организаций готово к сотрудничеству.
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Источник: Daily Mail.
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