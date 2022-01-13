Состоялась жеребьевка Australian Open, которую изначально перенесли на более позднее время из-за пресс-конференеции премьер-министра Австралии. Первая ракетка мира Новак Джокович, который имел проблемы со въездом в страну, сыграет на турнире.
Серб начнет защиту титула матчем против соотечественника Миомира Кечмановича. Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев в первом круге встретится со швейцарцем Хенри Лаксоненом. Андрей Рублев сыграет против Джанлуки Магера, Аслан Карацев – против Джауме Мунара, Карен Хачанов – против Дениса Кудлы.
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В половину Джоковича попали Александр Зверев, Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль, в половину Медведева – Каспер Рууд, Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
Australian Open
Радукану – Стивенс, Грачева почти попала на Барти. Жеребьевка AO
Также среди интересных матчей первого круга:
Энди Маррей (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия)
Маттео Берреттини (Италия) – Брэндон Накасима (США)
Кэмерон Норри (Великобриания) – Себастьян Корда (США)
Райлли Опелка (США) – Кевин Андерсон (ЮАР)
Лоренцо Музетти (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия)
Потенциальные четвертьфиналы:
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия)
Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия)
Даниил Медведев (Россия) – Андрей Рублев (Россия)
Netflix не пройдет мимо истории первой ракетки мира и снимет документальный сериал о его въезде в Австралию в начале 2022-го.
А сколько заработал Джокович за всю карьеру? Новак – один из богатейших спортсменов мира.
Australian Open
Netflix снимет сериал про драму Джоковича перед Australian Open
Australian Open
Новак – один из богатейших спортсменов мира. Сколько он заработал?
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