Состоялась жеребьевка Australian Open, которую изначально перенесли на более позднее время из-за пресс-конференеции премьер-министра Австралии. Первая ракетка мира Новак Джокович, который имел проблемы со въездом в страну, сыграет на турнире.

Серб начнет защиту титула матчем против соотечественника Миомира Кечмановича. Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев в первом круге встретится со швейцарцем Хенри Лаксоненом. Андрей Рублев сыграет против Джанлуки Магера, Аслан Карацев – против Джауме Мунара, Карен Хачанов – против Дениса Кудлы.

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В половину Джоковича попали Александр Зверев, Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль, в половину Медведева – Каспер Рууд, Стефанос Циципас и Андрей Рублев.

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Также среди интересных матчей первого круга:

Энди Маррей (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия)

Маттео Берреттини (Италия) – Брэндон Накасима (США)

Кэмерон Норри (Великобриания) – Себастьян Корда (США)

Райлли Опелка (США) – Кевин Андерсон (ЮАР)

Лоренцо Музетти (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия)

Потенциальные четвертьфиналы:

Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия)

Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания)

Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия)

Даниил Медведев (Россия) – Андрей Рублев (Россия)

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