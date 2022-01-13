Состоялась жеребьевка Australian Open, которую изначально перенесли на более позднее время из-за пресс-конференеции премьер-министра Австралии. Начали с женской сетки.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сыграет в первом круге с Анной Бондар из Венгрии. Вероника Кудерметова – с Клэр Лю, Екатерина Александрова – с Бернандой Перой, Анастасия Потапова – с Камилой Джорджи. Варвара Грачева нанчет турнир матчем против квалифаера, во втором круге возможна ее встреча с лидером рейтинга WTA Эшли Барти.

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Соперница Веры Звонаревой – Элис Мертенс, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова сыграют с теннисистками из квалификации.

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Также среди интересных матчей первого круга:

Эмма Радукану (Великобритания) – Слоан Стивенс (США)

Барбора Крейчикова (Чехия) – Андреа Петкович (Германия)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция)

Анетт Контавейт (Эстония) – Катерина Синякова (Чехия)

Айла Томлянович (Австралия) – Паула Бадоса (Испания)

Потенциальные четвертьфиналы:

Эшли Барти (Австралия, 1) – Мария Саккари (Греция, 5)

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Паула Бадоса (Испания, 8)

Анетт Контавейт (Эстония, 6) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Ига Швёнтек (Польша, 7) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

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