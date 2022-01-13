Японская теннисистка Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2021 года по версии журнала Forbes.

Согласно данным издания, заработок Осаки в 2021-м составил 57,3 млн долларов. На втором месте рейтинга расположилась еще одна теннисистка – Серена Уильямс. Американка закончила год с доходом в 45,9 млн долларов. Замкнула тройку сестра Серены – Винус Уильямс, которая заработала 11,3 млн долларов.

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В топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок 2021 года также попали американская гимнастка Симона Байлз (доход – 10,1 млн долларов) и испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (8,8 млн долларов).

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Осака оказалась на вершине рейтинга даже несмотря на то, что в 2021-м дважды приостанавливала карьеру: сначала Наоми снялась с «Ролан Гаррос» и сообщила о пропуске Уимблдона, а потом объявила о досрочном завершении сезона после поражения от Лейлы Фернандес на US Open.

В 2019-м японская теннисистка уже становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой года по версии Forbes – тогда Осака заработала 37 млн долларов.

Источник: Forbes

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