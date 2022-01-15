Информация о досрочном завершении сезона Федерера и Надаля в середине 2021-го стала бомбой замедленного действия – полгода мир пережевывал одну тему: каким будет теннис без классических Биг-3. С домыслами и возможными сценариями явно не соглашались 20-кратные – оба активно возвращаются в тур: швейцарец мучается с коленом и делает операции, испанец не лег под нож, а восстанавливался с физио и в 2022-м заглянул на корты Мельбурна.

Почти попрощался с теннисом в 19 лет

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Шесть месяцев Рафа лечил левую ногу, которая беспокоит его вот уже 15 лет: синдром Мюллера-Вейсса – хроническое заболевание стопы, когда ладьевидная кость умирает от нехватки крови. Возникший из-за этого остеоартрит (повреждение хряща) мог покалечить карьеру испанца еще на старте. Врачи обрушились на юнца с роковым вердиктом: ты больше никогда не будешь играть в теннис.

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Юный Рафа Надаль Фото: Getty Images

Рафа был на грани срыва: в 19 лет хотел уйти из любимого спорта и переключиться на гольф. «Я часами валялся на диване и смотрел в потолок, или сидел на полу в ванной, или на лестнице, и плакал. Я не смеялся, не улыбался, не хотел ни с кем говорить. Я утратил вкус жизни», – писал испанец в автобиографии.

Уже юниором он впервые показал нечеловеческое желание побеждать и способность развеивать пессимистичные прогнозы. Помог и дядя: Тони Надаль посвятил себя племяннику и вытащил из депресняка. Он поднимал дух родственника тренировками в мяч на стуле, что позволило многообещающему теннисисту на костылях отвлечься от мрачных мыслей. Затем команда нашла решение: в Nike разработали более широкие и высокие кроссовки специально для Надаля. Однако стельки, которые носит испанец, чтобы поддерживать в нормальном состоянии больную кость, привели к проблемам с коленями, спиной и бедрами. Команда до сих пор ищет оптимальный вариант.

Технология лишь периодами помогала Рафе справляться с хроническим недугом, но в 35 лет испанца накрыла смертельная боль. Проблема сломала вторую часть сезона-2021: после французского провала на кортах Филиппа Шатрие в полуфинале с Новаком Джоковичем испанец отдал встречу за выход в четвертьфинал южноамериканцу Ллойду Харрису в Вашингтоне – 4:6, 6:1, 4:6. Оказалось, во всем виновата кость. Как показал рентген, нагружать ногу было нельзя, и Рафаэль досрочно завершил год, пропустив Олимпиаду, US Open и Итоговый турнир.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Хирурги категорически не рекомендовали Надалю ложиться под нож: отдых и восстановительные процедуры считали единственным решением для регенерации кровеносных сосудов.

«Можно вмешаться хирургически, но это решение принимается только в тех случаях, когда пациент с трудом может даже ходить и страдает от сильной боли, чего, к счастью, у Надаля нет. Если он решит перенести операцию, адаптация стопы будет заблокирована, и он не сможет бегать, только ходить. Другие варианты на хирургическом уровне – резекция части кости или установка трансплантата костной ткани из таза, но они абсолютно несовместимы со спортивной практикой», – совсем неутешительный диагноз поставил хирург-ортопед Гилберт Версье.

Рафа чиллил вплоть до австралийского мэйджора – боевитый испанец готовился сыграть на первом «Шлеме» сезона. Но не так уверены на его счет оказались букмекеры – в тройку фаворитов они закинули Ноле, Даниила Медведева и Александра Зверева – победителей заключительных турниров 2021 года (USO, «Мастерса» в Париже и Итогового в Турине).

Даже после трофея серии 250 в Мельбурне-2022 Надаль вновь не в приоритете у ставочников. Хотя недооценивать испанца – не учиться на своих ошибках: ничто так не восхищает теннисный мир, как очередной камбэк 20-кратного.

Рафаэль Надаль с трофеем Мельбурна Фото: Eurosport

«Меня вдохновляет то, что он делал на различных покрытиях в разные годы. Он был вынужден брать паузы из-за травм и каждый раз возвращаться после них. Я считаю, что это можно назвать одним из самых выдающихся достижений в теннисе. Они невероятны», – выразил восхищение канадец Милош Раонич.

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Эпичные возвращения Рафы на теннисные корты случались чуть ли не каждый год. Самый свежий – в декабре 2018-го: Надаль вышел играть на выставочном турнире Мубадала после почти четырехмесячного перерыва. Тогда он снялся с полуфинала USO против Хуана Мартина дель Потро из-за травмы колена и операции на правой стопе в ноябре того же года. В ОАЭ Рафа проиграл полуфинал Кевину Андерсону, а потом вышел из борьбы за третье место с Кареном Хачановым.

Все помнят, какой сезон последовал за этим в 2019-м? Он взял «РГ» и US Open, в пятый раз застолбил первую строчку АТР. Похожим образом Надаль совершил камбэк и в 2017-м, когда после двух сезонов без побед на «Шлемах» разделил мэйджоры и все премии мира на пару с Федерером: Рафа и Роджер впервые за 42 года поделили награду «чемпиона чемпионов» по версии L'Equipe. Оба разом получили по званию «Посол года» от International Tennis Writers Association.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Взлеты после катастрофических падений преследовали испанца еще в начале карьеры. Фееричный 2005 год запомнился не только дебютным «Ролан Гаррос», второй строчкой АТР и «Мастерсом» в Мадриде – Надалю впервые дала о себе знать та самая стопа. Рафа почувствовал боль в финале испанского турнира в матче против Ивана Любичича – пятисетовый триллер закончился лишь на тай-брейке. Однако он не придал этому значения и продолжил играть. На следующее утро нога распухла, Надаль не мог встать и за неутешительным диагнозом поехал к врачу. Тогда-то и закрутилась многолетняя эпопея с травмой.

С мая по февраль он занимался восстановлением. Возвращение испанец отметил полуфиналом в Марселе и титулом в Дубае, где обыграл Федерера. Травма, полученная в 2005 году, поделила карьеру Рафы на «до» и «после» – он старался свыкнуться с болью и приспособиться к ней. Испанец даже уменьшил количество тренировок до трех часов (раньше занимался шесть). Надаль практически отказался от занятий бегом и все больше стал набирать форму на турнирах, играя матчи. Изменения коснулись и мышления – каждый выход на корт был как последний.

Тогда же испанец затащил серию из 24 побед подряд на грунте и защитил титул на «Ролан Гаррос». Подсластил сезон и первый финал Уимблдона, где он хоть и уступил Роджеру, но заявил о себе как о приличном травяном игроке.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Микроразрыв мышцы брюшного пресса, разрывы мышцы бедра и сухожилия надколенника, воспаление сухожильной оболочки левого запястья, внутрисуставное тело в лодыжке, воспаление жировых тел в суставе, тендинит коленных суставов и вечные проблемы с воспаленными мозолями – цветник травм и повреждений с каждым годом пополнялся новой болячкой.

Уже в 2007-м к ним добавились судороги в предплечье. Возможной причиной проблемы стало отсутствие отдыха – после очередного титула на «Ролан Гаррос» и второго подряд финала на Уимблдоне. Такая нагрузка сказалась на коленях – в финале травяного мэйджора Рафа уже испытывал боли из-за тендинита правой ноги, а после болезнь одолела оба колена. В конце он сбавил обороты, но войну с недугом едва не проиграл.

Однако в 2008 году испанец заставил забыть о проблемах прошлого – Рафа впервые вышел в полуфинал Australian Open, разорвал соперников на «Ролан Гаррос», с третьей попытки победил пикового Федерера в финале Уимблдона, выиграл олимпийское золото, стал первой ракеткой мира и добрался до 1/2 финала на US Open. Небольшая осечка случилась лишь на «Мастерсе» в Риме – мозоли не давали ему играть в полную силу, и опытный Хуан Карлос Ферреро разделался с Надалем в стартовом поединке. Запала на весь сезон Рафе не хватило – в Париже он снялся с матча против Николая Давыденко, а затем и с Итогового. Победный бросок испанца прервал все тот же тендинит в правом колене.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Он же перепугал фанатов Рафы в начале 2010-го, несмотря на рекордный по «Шлемам» сезон: испанец заполучил «Ролан Гаррос», Уимблдон и впервые US Open. Надаль снялся во время матча против Энди Маррея на Australian Open. После месяца лечения и восстановления Рафа снова вернулся на площадку, однако врачи все это время отслеживали состояние пациента – после Уимблдона Надалю делали инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы, чтобы ускорить восстановление колена, также помогали морская вода и экстремальный холод. В конце сезона Рафа снялся с «Мастерса» в Париже из-за воспаления сухожилий левого плеча – он добавлял в подаче, что и помогло выстрелить на US Open. Тут же последовала реакция организма, и очередной проблемой стала рука.

В течение двух десятков лет на профессиональном уровне Рафа возвращается на корты исключительно за титулами. В 2022-м планы не изменились, пусть первый же матч года на выставочном турнире в Абу-Даби он традиционно уступил в борьбе – отдал Денису Шаповалову. Рафа играл как человек, который не выходил на корт шесть месяцев: допускал много невынужденных, неуверенно действовал на задней и обрывал розыгрыши на 1-2 ударах. Не получалось у испанца брать подачи канадца – частые срывы на приеме съели трудом заработанные брейк-пойнты.

Это возвращение, как и десятки предыдущих, не получилось фееричным. Но как всегда Надаль отыщет форму уже в матчах на турнире, главное – не вскрыть заросшие раны.

Денис Шаповалов Фото: Getty Images

В теннисе никто не выходил на больничный так часто, как Рафа, и при этом еще держал уровень топ-игрока. С каждой новой проблемой испанец пересматривал философию игры: Надаль уже отказывался от части хардовых турниров в пользу грунтовых, почти не играет матчи серии АTP 250 и 500, если только они не предшествуют «Большому шлему» или не являются любимыми, подобно Барселоне и Монте-Карло. Он давно унял желание поскорее выйти на корт, забыл о рейтинге и потерянных неделях в туре, перестроил игру и перешел на атакующий теннис. Как того и требует тело 35-летнего человека, он хочет восстановиться и выйти на корт лишь в том случае, когда почувствует себя здоровым. Главная цель испанца – не рекорды, он просто хочет наслаждаться любимым теннисом.

Если у Рафы еще есть шансы забрать 21-й «Шлем», то у Джоковича проблемы. Справедливо страдает Ноле?

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