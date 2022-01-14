Австралийская виза первой ракетки мира Новака Джоковича снова аннулирована по решению властей страны. Решение принял министр иммиграции Австралии Алекс Хоук.

«Я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу господина Джоковича по соображениям здоровья и правопорядка на том основании, что это отвечает общественным интересом. Принимая решение, я тщательно изучил информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, пограничной службой Австралии и самим господином Джоковичем», – заявил Хоук.

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Сообщается, что юристы сербского теннисиста планируют обжаловать решение.

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