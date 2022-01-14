Похоже, Новак Джокович все же не сыграет на Australian Open. Несмотря на разрешение въехать в страну, несколько дней тренировок и включение в сетку турнира, сербу еще предстоит побороться за право остаться в Мельбурне. И шансов на положительный исход разбирательств для него не так много.

14 января, за три дня до старта турнира, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аннулировал допуск действующего чемпиона, аргументировав решение заботой об обществе и его интересах. «Я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу господина Джоковича по соображениям здоровья и правопорядка на том основании, что это отвечает общественным интересам. Принимая решение, я тщательно изучил информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, пограничной службой Австралии и самим господином Джоковичем», – заявил госслужащий.

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Новак Джокович на Australian Open Фото: Getty Images

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Юристы серба наверняка подадут апелляцию и до последнего будут биться за своего клиента, но это практически бессмысленно – в ближайшее время Новак должен быть депортирован из страны. Более того, к нему могут применить дополнительные жесткие санкции, такие как запрет на въезд в Австралию до трех лет.

Мир продолжает бурлить: одни горят от несправедливости в отношении великого чемпиона, а другие рукоплещат решению австралийского министра. И нам всем пора признать: то, как завершается история с Новаком – самый правильный и честный финал.

Каждому, кто хотя бы минимально следил за ситуацией, очевидно – Джокович врал и метал, чтобы попасть на турнир. Серб предоставил ложную информацию о местонахождении за 14 дней до прибытия в Австралию, запутался в показаниях о дате заражения коронавирусом, а еще мог подделать ковид-тест, чтобы получить медотвод. Великий чемпион поставил под угрозу жизни многих людей – и все ради борьбы за рекордный «Шлем».

А еще Новак даже не обратил внимание, как подставил коллег. Именно после разбирательств с ним Австралия начала аннулирование виз теннисистки-парницы Ренаты Ворачовой (ей теперь также грозит запрет на въезд в страну) и еще двух игроков, чьи фамилии пока не вычислили. При этом Джокер даже не предложил пострадавшим помощь в лице собственных адвокатов или нанятых лиц – просто пропустил ситуацию мимо.

Вероятно, Новака отправили бы домой еще раньше, если бы не Tennis Australia, преследовавшая свои цели – привезти на турнир главную звезду, которая принесет рейтинги и наполнит копилку деньгами. Поэтому последнее, что следует делать в этой ситуации фанатам серба, это винить Австралию и принимавших решения чиновников. Страна и ее служащие, которые выстроили свою линию поведения в ковидный период и приняли единые для всех прибывающих на свою территорию законы, следовали им. Благодаря этому и сотням других решений о депортациях континент максимально сдержал вирус и сохранил своим гражданам жизни.

Новак Джокович Фото: Getty Images

За Джоковича может быть сколько угодно обидно как за спортсмена, который во имя побед и рекордов готов был на многое, но вынужден пропустить один из главных турниров года. При этом его нельзя защищать и обласкивать как человека – Новак поступил черство по отношению к окружающим и поставил себя и свои заслуги выше других людей. Словно избалованный сынок богательного папочки, который думает, что ему можно все что угодно.

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Днем ранее, 13 января, состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open . В первом круге Джокович попал на соотечественника Миомира Кечмановича, турнир стартует 17 января.

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