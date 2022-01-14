14 января власти Австралии повторно аннулировали визу Новака Джоковича, поэтому не исключено, что первая ракетка мира снимется с Australian Open.
Жеребьевка состоялась, сетка турнира сверстана, что произойдет в случае вынужденного неучастия сербского теннисиста?
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- Если Джокович снимется после того, как появится расписание первого игрового дня, то его место займет лаки-лузер.
- Если это произойдет до появления расписания на первый день, то его место в сетке перейдет Андрею Рублеву (пятый сеяный), его соперником станет Миомир Кецманович. Позицию Рублева тогда займет Гаэль Монфис (17-й сеяный) – и он сыграет с Джанлукой Маджером. На место Монфиса впишется Александр Бублик (станет 33-м сеяным), который встретится с Федерико Корией. А Бублика заменит лаки-лузер.
Теннис
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В том случае, если Рублев займет место Джоковича, он не сможет встретиться с Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира, как это случилось годом ранее, что выгодно для России. В 2021-м Рублев без шансов проиграл соотечественнику, а по личным встречам у него всего лишь одна победа над Медведевым.
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