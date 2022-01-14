Полузащитник футбольного клуба «Сидней» Милош Нинкович заступился за соотечественника Новака Джоковича и обвинил правительство Австралии в двойных стандартах по отношению к антиковидным правилам на примере Рафаэля Надаля.
Австралийские иммиграционные власти повторно аннулировали визу первой ракетки мира, который въехал в страну для участия в Australian Open непривитым от коронавируса по медотводу. Нинкович предположил, что австралийское правительство несправедливо обошлось с Новаком и придерживалось другого набора правил по сравнению с допуском другой легенды тенниса – Рафаэля Надаля.
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«Многие теннисисты получили освобождение на основании медицинских документов, но только Новак был изолирован. Если вы являетесь гражданином Австралии, находитесь за пределами страны и у вас выявили коронавирус, вы не можете въехать в Австралию в течение следующих 14 дней. Это относится как к гражданам Австралии, так и ко всем остальным.
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Никто не задавался этим вопросом. Я помню, как Надаль объявил, что заразился ковидом 20 или 19 декабря, но въехал в Австралию 30 или 31 декабря. Прошло менее двух недель», – сказал Нинкович в интервью сербскому изданию Kurir.
20 декабря Надаль сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат – это случилось после возвращения с турнира в Абу-Даби. Сам Рафа в этот момент находился в Испании. Но уже 31 декабря испанец прибыл в Мельбурн, чтобы начать подготовку к Открытому чемпионату Австралии.
В рекомендациях для путешественников на сайте Министерства здравоохранения Австралии говорится, что все прибывающие путешественники не могут въехать в страну, если с момента получения положительного ковид-теста прошло менее 14 дней. Это правило должны соблюдать даже вакцинированные.
Джоковича все же выгоняют с Australian Open. То, как завершается эта история – самый правильный и честный финал.
Впрочем, на этот счет есть и другое мнение – на Новака не нужно нападать из-за его поведения с въездом в Австралию. Теннисист просто хочет побеждать.
Накануне состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open. С кем в первом круге сыграет Джокович, если его не депортируют? Вся информация – здесь.
Источник: Sporting News
Australian Open
Джоковича все же выгоняют с АО. Справедливость восторжествовала
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