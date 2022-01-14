Полузащитник футбольного клуба «Сидней» Милош Нинкович заступился за соотечественника Новака Джоковича и обвинил правительство Австралии в двойных стандартах по отношению к антиковидным правилам на примере Рафаэля Надаля.

Австралийские иммиграционные власти повторно аннулировали визу первой ракетки мира, который въехал в страну для участия в Australian Open непривитым от коронавируса по медотводу. Нинкович предположил, что австралийское правительство несправедливо обошлось с Новаком и придерживалось другого набора правил по сравнению с допуском другой легенды тенниса – Рафаэля Надаля.

Ad

«Многие теннисисты получили освобождение на основании медицинских документов, но только Новак был изолирован. Если вы являетесь гражданином Австралии, находитесь за пределами страны и у вас выявили коронавирус, вы не можете въехать в Австралию в течение следующих 14 дней. Это относится как к гражданам Австралии, так и ко всем остальным.

Australian Open Из-за высылки Джоковича Рублев может не попасть на Медведева в 1/4 3 ЧАСА НАЗАД

Никто не задавался этим вопросом. Я помню, как Надаль объявил, что заразился ковидом 20 или 19 декабря, но въехал в Австралию 30 или 31 декабря. Прошло менее двух недель», – сказал Нинкович в интервью сербскому изданию Kurir.

20 декабря Надаль сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат – это случилось после возвращения с турнира в Абу-Даби. Сам Рафа в этот момент находился в Испании. Но уже 31 декабря испанец прибыл в Мельбурн, чтобы начать подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

В рекомендациях для путешественников на сайте Министерства здравоохранения Австралии говорится, что все прибывающие путешественники не могут въехать в страну, если с момента получения положительного ковид-теста прошло менее 14 дней. Это правило должны соблюдать даже вакцинированные.

Источник: Sporting News

Australian Open Джоковича все же выгоняют с АО. Справедливость восторжествовала 4 ЧАСА НАЗАД