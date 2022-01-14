Представитель национального кризисного штаба Сербии по инфекционным заболеваниям Зоран Гойкович заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович имеет подтверждение о перенесенном коронавирусе.

«Вся медицинская документация человека является его личной собственностью. Это очень важно – любая публикация медицинской документации без разрешения гражданина Сербии является преступлением. Но после того, как те документы Джоковича были опубликованы, мы их проанализировали.

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Этот документ абсолютно подлинный, он был выдан компетентным органом Сербии, для нас все абсолютно чисто. У Новака был подлинный документ из государственного учреждения в Сербии о том, что у него был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Вот и все, что есть в этой истории.

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Грозит ли Джоковичу уголовное наказание за нарушение карантина? На данный момент законы Сербии такого не предусматривают. Если бы Новака поймали во время нарушения правил самоизоляции, его бы лишь обязали вернуться на карантин. Уголовное наказание за нарушение самоизоляции предусмотрено только в условиях режима чрезвычайного положения. В остальное время у нас нет подобных механизмов ограничения свободы.

Я вакцинировался, все мои близкие были вакцинированы. Послание правительства Сербии состоит в том, что прививаться необходимо – это наследие науки, некоторые принимают это, некоторые нет. Мне жаль, что Новак не был вакцинирован, но я также защищаю его право на свободу волеизъявления, хотя и не согласен с его позицией. В настоящее время ни одна страна в мире не решила, что их граждане должны быть обязательно вакцинированы.

Пока это так, мы должны уважать разнообразие и свободу мнений, хотя я с этим не согласен, потому что как врач я знаю, насколько полезна вакцинация. Мы завалены информацией, а еще больше дезинформацией. Мне как врачу трудно это отличить, а представьте, каково обычным людям», – заявил Гойкович в интервью CNN.

Источник: Kurir

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