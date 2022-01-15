Новак Джокович после повторного аннулирования визы был снова задержан иммиграционной полицией в соответствии с решением суда.

Сербский теннисист будет находится под стражей в ночь с субботы на воскресенье, расположение этого места, по договоренности представителей Новака и властей Австралии, не будет раскрыто в целях безопасности самого игрока, сообщает CNN. В то же время Reuters пишет, что Джокович снова помещен иммиграционный изолятор в Мельбурне. В воскресенье Новака ждет заседание федерального суда.

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Ранее медиа утверждали, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» останется на свободе до встречи с иммиграционными властями.

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Источник: CNN, Ruters

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